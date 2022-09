Seit mehr als 20 Jahren wird der Deutsche Fernsehpreis für hervorragende Leistungen im TV verliehen. 2022 findet die Verleihung erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Abenden statt. Zu sehen ist das im ZDF. Gefeiert werden die TV-Highlights des Jahres mit großen Unterhaltungsmomenten, Überraschungen, Musik und emotionalen Auszeichnungen.

Wann wird die Verleihung gezeigt?

gezeigt? Gibt es den Deutschen Fernsehpreis in der Mediathek ?

? Wer moderiert ihn 2022?

Sendetermine, Stream, Moderation und Co. – hier eine Übersicht zur Ausstrahlung der Verleihung des diesjährigen Fernsehpreises.

Der Deutsche Fernsehpreis 2022: Ausstrahlung im ZDF

In diesem Jahr ist das ZDF der austragende Sender des Deutschen Fernsehpreises. Am späten Dienstagabend, 13. September, läuft dort „Die Nacht der Kreativen – Der Deutsche Fernsehpreis 2022“. Die Show zeigt zeitversetzt im Fernsehen die Highlights der letzten TV-Saison und zeichnet bekannte und renommierte Fachfrauen und -männer für ihre professionelle Arbeit aus. Am Mittwoch, 14. September, zeigt der Sender „Die TV-Highlights des Jahres – Der Deutsche Fernsehpreis 2022“. In einer großen Gala unter der Moderation von Barbara Schöneberger werden die Preisträgerinnen und Preisträger in 19 Kategorien geehrt.

Der Deutsche Fernsehpreis 2022: Sendetermine und Sendezeit

2022 wird der Preis erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Abenden verliehen. Auf „Die Nacht der Kreativen“ im Spätprogramm folgt am nächsten Tag die große Primetime-Show mit den TV-Highlights.

Die Sendetermine samt Sendezeit in der Übersicht:

„Die Nacht der Kreativen – Der Deutsche Fernsehpreis 2022“: 13.09.2022, um 0.45 Uhr

„Die TV-Highlights des Jahres – Der Deutsche Fernsehpreis 2022“: 14.09.2022, um 20:15 Uhr

Der Deutsche Fernsehpreis 2022 in der ZDF-Mediathek

Wer die Sendungen zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2022 nicht im TV sehen kann, muss sich nicht ärgern. Es gibt die Möglichkeit, den Deutschen Fernsehpreis auch im Stream zu sehen. In der ZDF-Mediathek etwa ist er kostenlos abrufbar.

Deutscher Fernsehpreis: Wer übernimmt die Moderation 2022?

„Die Nacht der Kreativen“, die zeitversetzt Dienstagnacht im ZDF gezeigt wird, wird präsentiert von Jana Pareigis. Die Journalistin und Fernsehmoderatorin ist ein bekanntes Gesicht des Senders und moderiert dort etwa die „heute“-Nachrichten.

Durch die Primetime-Show am Mittwoch, 14.09., führt Barbara Schöneberger. Sie gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen und präsentierte auch schon im vergangenen Jahr die Show zum Deutschen Fernsehpreis.

Worum geht es bei der Verleihung?

Seit 1999 würdigt der Deutsche Fernsehpreis hervorragende Leistungen für das Fernsehen. Gestiftet wird die Auszeichnung von ZDF, SAT.1, ARD, Deutscher Telekom und RTL. Insgesamt gibt es 30 Kategorien. Eine unabhängige Fachjury entschiedet über die Auswahl der Nominierten sowie der Preisträgerinnen und Preisträger unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer.