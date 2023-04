Ein spannender Kriminalfall mit psychologischer Tiefe – das beschreibt den „DonnerstagsKrimi im Ersten“. Am 13. April 2023 läuft die Folge „Blutlinie“ aus der Reihe „Der Dänemark-Krimi“. In einem Wald wurde eine Männerleiche gefunden, die mit zwei Wikingerpfeilen hingerichtet wurde. Das kann kein Zufall sein. Besonders nicht, als die Polizei erfährt, wer der Tote ist.

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Der Dänemark-Krimi: Blutlinie“: Sendetermine und Sendezeit

Eigentlich sollte Ida Sörensen nur den Tatort absperren, doch diese Aufgabe unterfordert sie eindeutig. Sie nimmt die Lösung des Rätsels selbst in die Hand. Die Folge hat eine Länge von ca. 90 Minuten und wird zur Primetime ausgestrahlt. Wiederholt wird die Episode noch in derselben Nacht.

Das sind die Sendetermine im Ersten:

Donnerstag, 13. April 2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Freitag, 14. April 2023, um 00:30 Uhr im Ersten

„Blutlinie“ als Stream in der ARD-Mediathek

Wer die Episode zum Sendetermin nicht anschauen kann, hat Glück: Die Folge „Blutlinie“ ist nach der Ausstrahlung noch für ein Jahr in der ARD-Mediathek verfügbar.

Darum geht es in „Der Dänemark-Krimi: Blutlinie“

Die Streifenpolizistin Ida Sörensen wird zu einer Männerleiche im Wald gerufen, um den Tatort abzusperren. Da es noch eine Weile dauert, bis die Mordkommission aus Kopenhagen eintrifft, nimmt sie den Fall selbst in die Hand. Das Opfer Horik Holm wurde mit zwei Wikingerpfeilen hingerichtet. Das erstaunt Kommissarin Frida Olsen. Auch die familiäre Geschichte von Holm ist überraschend, denn Holm ist der Sohn eines Umweltbosses. Als Kort Holm von dem Tod seines Sohnes mitbekommt, schwört er Rache. Für Kollege Magnus Vinter ist das keine gute Nachricht, denn er kennt Kort. Sein eigener Neffe Bjarne Vinter, der tatverdächtig ist, steht ihm sehr nahe. Die Aufgabe von Ida und Magnus ist es nun, den Mord aufzuklären und Bjarne vor einem Angriff zu schützen.

Ida Sörensen (Marlene Morreis) muss den Mord an Horik Holm (Luca Kruse), dem Sohn des Umweltbosses Kort Holm (Roman Knizka), aufklären.

© Foto: ARD Degeto/Sandra Hoever

Die Besetzung von „Blutlinie“

In „Blutlinie“ muss Marlene Morreis als Streifenpolizistin das Geheimnis eines rätselhaften Mordes aufklären. Mit ihrem Partner Nicki von Tempelhoff spielt sie bereits seit mehreren Staffeln die Hauptrollen im „Dänemark-Krimi“. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, seht ihr hier im Überblick:

Rolle – Schauspieler:

Ida Sörensen – Marlene Morreis

Magnus Vinter – Nicki von Tempelhoff

Jannik Larsen – Tim Bergmann

Frida Olsen – Katharina Heyer

Bjarne Vinter – Timur Bartels

Rieke Möller – Dagmar Leesch

Kort Holm – Roman Knizka

Merrit Möller – Lara Feith

Sven Bech – Erik Madsen

Christer Friis – Marek Harloff

Aksel Möller – Guido Renner

Enno Hald – Danilo Kamperidis

Villads Kruse – Hadi Khanjanpour

Horik Holm – Luca Kruse

Mads Gade – Felix Quinton

Wann und wo wurde „Blutlinie“ gedreht?

Bewölkt und neblig – so in etwa kann man die Kulissen des „Dänemark-Krimis“ oft beschreiben. Die Produktionsarbeiten zur Folge „Blutlinie“ fanden im von April bis Mai 2022 statt. Gedreht wurde in der dänischen Stadt Ribe, aber auch in Hamburg wurden einige Szenen des Krimis gefilmt.