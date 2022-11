Im „DonnerstagsKrimi“ im Ersten ging es am 10.11.2022 mal wieder nach Südtirol: In „Der Bozen-Krimi: Familienlehre“ ermittelt Sonja Schwarz zusammen mit ihrem Partner Jonas in einem Mordfall im Eishockeysport. Es dauert nicht lange, bis ein großes Geheimnis ans Licht kommt und der verzwickte Fall immer weitere Fragen aufwirft...

Ist der Film in der ARD-Mediathek verfügbar?

Worum geht es genau?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Sendetermine, Stream, Handlung, Besetzung und Co. – alle Infos zum Film gibt es hier in der Übersicht.

„Der Bozen-Krimi: Familienlehre“: ARD-Sendetermine

Das Erste zeigte den Film „Der Bozen-Krimi: Familienlehre“ am Donnerstag, 10.11.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr. Der Krimi hat eine Länge von rund 89 Minuten und wurde in derselben Nacht wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 10.11.2022 um 20:15 Uhr

Freitag, 11.11.2022 um 00:40 Uhr

„Der Bozen-Krimi: Familienlehre“ in der ARD-Mediathek

Wer den Film im TV verpasst hat und ihn dennoch ansehen möchte, hat Glück: „Familienlehre“ ist bereits seit dem 07.11.2022 in der ARD-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film bis sechs Monate nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Der Bozen-Krimi: Familienlehre“

In Bozens Sportwelt sorgt ein Mord für großes Aufsehen: In seiner Kabine wird Eishockeystar Marcel Wallner erstochen aufgefunden. Sonja Schwarz ermittelt zusammen mit ihrem Partner Jonas in dem Fall und befragt zunächst den innersten Mannschaftkreis. Nach einiger Zeit stößt sie auf ein brisantes Geheimnis, das der Sportler verheimlichte: Obwohl Wallner ein Kind hatte und sogar verheiratet war, hatte er eine Affäre mit einem Mann. Nachdem der homosexuelle Sänger Anton von einem Auto angefahren wird, gehen die Strafbestände nach und nach weit über den Mordfall hinaus und Sonja muss herausfinden, welcher der vielem Stränge zur Lösung führen kann.

Capo Sonja Schwarz, ihr Kollege Jonas Kerschbaumer und Gerichtsmedizinerin Felicitas Pircher untersuchen die Leiche der Bäuerin Therese Pfister.

© Foto: ARD Degeto/Hans Joachim Pfeiffer

Die Schauspieler von „Der Bozen-Krimi: Familienlehre“

Unter der Regie von Thomas Nennstiel ist Chiara Schoras in der Hauptrolle als Sonja Schwarz zu sehen. Hier findet ihr die weitere Besetzung im Cast des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Sonja Schwarz – Chiara Schoras

Jonas Kerschbaumer – Gabriel Raab

Laura Schwarz – Charleen Deetz

Katharina Matheiner – Lisa Kreuzer

Peter Kerschbaumer – Hanspeter Müller-Drossaart

Nathalie Wallner – Zsá Zsá Inci

Sebastian Glasner – Julian Weigend

Martin Hofer – Stefan Rudolf

Maria Hofer – Marita Breuer

Sophie Hofer – Antonia Breidenbach

Marcel Wallner – Felix Everding

Anton Hofer / Isabella – Vladimir Burlakov

Ludwig Hofer – Thomas Thieme

Giulia Santini – Elisabeth Kanettis

Toni Klinger – Rafael Gareisen

David Lorenz – Tillbert Strahl

Lucas Ulmer – Andreas Hartner

Philipp Wallner – Luca Leitner

Peter Straussberger – Günther Götsch

Marco – Thomas Wachtler

Fazil – Gianluca Iocolano

Wo wurde „Der Bozen-Krimi: Familienlehre “ gedreht?

Fans der „Bozen-Krimi“-Reihe fragen sich bestimmt, wo die Spielfilme gedreht wurden. Als Drehort des Krimis diente, wie der Name verrät, hauptsächlich die Landeshauptstadt Südtirols, Bozen. Allerdings wurden auch viele Szenen in Eppan, der sechstgrößten Stadt Südtirols, gedreht.