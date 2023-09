Am Samstag, 16.09.2023, wird es spannend im Ersten. Der Sender zeigt den Thriller „Der Beschützer“. Darin muss BKA-Beamter Jan Schäfer eine Kronzeugin vor einem Killerkommando in Sicherheit bringen.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung & Co. erfahrt ihr hier auf einen Blick.

„Der Beschützer“: Sendetermine und Sendezeit

„Der Beschützer“ lief 2022 erstmals im Ersten. Nun zeigt der Sender den Thriller erneut zur Primetime. Anschließend wird er auch nochmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Samstag, 16.09.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 17.09.2023, um 02:15 Uhr im Ersten

Gibt es „Der Beschützer“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer „Der Beschützer“ verpasst hat, hat Glück. Spannung gibt es nämlich auch in der ARD-Mediathek. Der Thriller ist dort ab dem 16.09.2023 als Stream verfügbar.

Worum geht es in „Der Beschützer“?

BKA-Beamter Jan Schäfer soll eine Kronzeugin des Internationalen Seegerichtshofs beschützen, während sie in Hamburg ist. Fiona Weibel ist eine Auslandsmitarbeiterin einer Schweizer Reederei und muss in einem Prozess gegen die eigene Firma aussagen. Warum? Ihr sind zunehmend undurchsichtige Geschäfte im Nahen Osten aufgefallen. Besonders, nachdem ihr Chef Urs Beerenberg bei einem Mordanschlag in Kairo ums Leben gekommen ist.

Seine Tochter Claire hat die Firma übernommen. Jetzt steht für sie alles auf dem Spiel. Denn die Justizmitarbeiterin Rasha möchte Giftgas-Lieferungen in Kriegsgebiete nachweisen. Von Fionas Aussage hängt also die ganze Zukunft der Reederei ab. Doch auf ihre Ankunft warten nicht nur die Personenschützer Schäfer und Lansing, sondern auch ein Mordkommando. Schäfer will sich trotzdem detailgenau an das Protokoll halten. Fiona erschwert ihm das, denn sie fordert ihn immer wieder auf emotionale Weise heraus.

Die Besetzung von „Der Beschützer“ im Überblick

In „Der Beschützer“ spielt Tobias Oertel Jan Schäfer, einen begabten BKA-Beamten, der eine Kronzeugin in Sicherheit bringen und gleichzeitig ihr Vertrauen gewinnen muss. Die Whistleblowerin wird von Marlene Tanczik verkörpert. Wer die weiteren Darsteller sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Rolle – Schauspieler

Jan Schäfer – Tobias Oertel

Fiona Weibel – Marlene Tanczik

Marco Lansing – Slavko Popadic

Rasha – Sabrina Amali

Jörgensen – Henning Hartmann

Claire Beerenberg – Anne Müller

Ihlenburg – Stephan Schad

Richter Amadou Cissé – Errol Trotman-Harewood

Aybi – Pia-Leokadia Bucindika

Hamsa – Aziz Dyab

Morten – Pascal Houdus

Swantje – Paula Conrad Hugenschmidt

Matze – Sascha Weingarten

Urs Beerenberg – Markus Graf

Robert Foster – Oliver Sauer

Killer 1 – Ali Rasoulzadegan

Killer 2 – Shayan Salamaty

Wann und wo wurde „Der Beschützer“ gedreht?

„Der Beschützer“ wurde vom 17. November bis zum 16. Dezember 2020 in Hamburg, Lüneburg und Umgebung gedreht. Am 23. und 24. November fanden Dreharbeiten beispielsweise am Domplatz, der Breiten Straße und der Marxener Straße in Ramelsloh statt. Der Showdown am internationalen Seegerichtshof wurde an der Leuphana Universität Lüneburg gefilmt. Genauer gesagt, wurde der neugestaltete Hörsaal 3 und das Zentralgebäude als Kulisse benutzt.