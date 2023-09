Für die ARD-Zuschauer geht es an diesem Donnerstag wieder in den Norden. Am 14.09.2023 zeigt der Sender mit „Nord bei Nordwest – Im Namen des Vaters“ den 14. Film der Krimireihe. Darin müssen sich Hauke Jacobs und seine Kollegen mit Drogendeals und Tierhaltung auseinandersetzen.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Nord bei Nordwest – Im Namen des Vaters“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im Januar 2021 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut am Donnerstag, 14. September 2023. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal in der Nacht zum Freitag wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Donnerstag, 14.09.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 15.09.2023, um 00:45 Uhr

Gibt es „Im Namen des Vaters“ in der ARD-Mediathek?

Falls ihr den Film verpasst, könnt ihr aufatmen. Denn ab dem 14.09.2023 steht er in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung. Dort könnt ihr ihn jederzeit als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in „Nord bei Nordwest – Im Namen des Vaters“?

Bei einer Verkehrskontrolle finden Hannah Wagner und Hauke Jacobs in einem Koffer einen abgeschnittenen Finger. Der Fahrer weiß angeblich nichts davon. Sein Anwalt ist schon bald zur Stelle, redet mit ihm separat. Ohne Vorwarnung erschießt er ihn. Er war offenbar ein sogenannter Cleaner – ein Dienstleister, der im Fall der Fälle alle Spuren beseitigt.

Währenddessen sammelt Pastor Ansgar Brandel Geld für eine in Not geratene junge Witwe. Als er bei einem Gefängnisbesuch als Seelsorger dem Gangsterboss Mateo Talamantes von seinem Vorhaben erzählt, hat der für ihn einen Vorschlag: Er sucht seit kurzem nach einem neuen Kurier. Das Transportgut: ein Koffer. Falls er wider Erwarten in Ärger geraten sollte, hält Mateo die Karte seines Anwalts bereit. Ansgar Brandel nimmt das Angebot an.

Doch bereits bei der ersten Fahrt wird er beklaut – Auto samt Drogenladung weg. Und zwar von Stella, einer Tiermedizin-Kommilitonin von Jule. Die beiden wollen zusammen ein paar nicht artgerecht gehaltene Affen befreien und geraten so ungeahnt ins Visier des Killers.

Ansgar Brandel (Paul Behren) wird bei der ersten Rast das Auto mitsamt der brisanten Drogenladung geklaut – von Stella (Luzia Oppermann), Jules Tiermedizin-Kommilitonin.

© Foto: NDR/ARD Degeto / Sandra Hoever

Die Besetzung von „Nord bei Nordwest – Im Namen des Vaters“ im Überblick

Hinnerk Schönemann schlüpft auch in „Im Namen des Vaters“ in die Rolle des Polizisten Hauke Jacobs. An seiner Seite sind einige weitere Darsteller zu sehen.

Alle Schauspieler und ihre Rollen seht ihr hier im Überblick:

Hinnerk Schönemann – Hauke Jacobs

Henny Reents – Lona Vogt

Marleen Lohse – Jule Christiansen

Luzia Oppermann – Stella De Vries

Paul Behren – Pastor Brandel

Thomas Arnold – Veith Majewski

Michele Oliveri – Andrea Rinaldi

Cem Ali Gültekin – Mehmet Ösker

Ulrich Bähnk – Leif Wilhelms

Jessica McIntyre – Johanna Klee

José Barros – Mateo Talamantes

Stephan A. Tölle – Herr Töteberg

Regine Hentschel – Frau Bleckmann

Victoria Fleer – Bine Pufal

Rainer Furch – Simon Rost

Lukian Rusani – Konrad Klee

Marion Gretchen Schmitz – Anne De Vries

Mathias Harrebye-Brandt – Benedikt Amendt

Helge van Hove – JVA-Angestellter

Wann und wo wurde „Nord bei Nordwest – Im Namen des Vaters“ gedreht?

Gedreht wurde der 14. Film der „Nord bei Nordwest“-Krimis von August bis September 2020. Drehort waren die Insel Fehmarn und gleich zwei Hansestädte. Sowohl in Hamburg als auch in Lübeck wurde gedreht. Als Location diente dabei der Stadtteil Travemünde mit der Halbinsel Priwall. Das Hausboot von Hauke Jacobs liegt zum Beispiel im Hafen von Orth an.

„Nord bei Nordwest“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 20 Filme in der Reihe der „Nord bei Nordwest“-Krimis. „Im Namen des Vaters“ ist der 14. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Weitere Filme wurden 2022 und 2023 gedreht.

Die Reihenfolge der „Nord bei Nordwest“-Krimis: