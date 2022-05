Die achte Folge der Krimi-Serie „Der Alte“ läuft am Freitag, 06.05.2022, im ZDF. In „Alte Freunde“ trifft Tom Kupfer auf seine Jugendclique. Doch das spaßige Wiedersehen nimmt eine dramatische Wendung. Am nächsten Morgen wird ein Mitglied der Gruppe tot aufgefunden.

Wann läuft „Der Alte – Alte Freunde“ im TV?

im TV? Gibt es den Film als Stream ?

? Worum geht es in dem Freitagskrimi?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos zur Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Mediathek findet ihr hier im Überblick.

„Der Alte – Alte Freunde“: ZDF-Sendetermin

Der 60-minütige Krimi „Alte Freunde“ läuft am Freitag, 06.05.2022, zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird die Folge im linearen TV nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit auf einen Blick:

Freitag, 06.05.2022, um 20:15 Uhr im ZDF

„Der Alte – Alte Freunde“: ZDF-Mediathek

Wer die TV-Ausstrahlung von „Der Alte – Alte Freunde“ nicht abwarten kann, hat Glück. Der Krimi ist bereits seit dem 29.04.2022 als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn auch nach der Ausstrahlung noch als Wiederholung abrufen.

„Der Alte – Alte Freunde“: Handlung am 06.05.2022

Darum geht’s: Felix Schaller ist der Betreiber einer Gaststätte und wird tot in der Küche aufgefunden. Am Abend zuvor wurde in seiner Lokalität ein Geburtstag gefeiert. Getötet wurde er mit einem Schuss aus Tom Kupfers Dienstwaffe.

Tom versteht die Welt nicht mehr. Seine Kollegen nehmen die Ermittlungen auf. Als Richard Voss und Annabell Lorenz am Tatort ankommen, können sie es nicht fassen. Tom ist nicht nur komplett verkatert, sondern gehört auch zu den fünf Tatverdächtigen. Tom wird sogar noch mehr belastet, denn der Todesschuss wurde von seiner Waffe abgefeuert. Toms Kollegen nehmen den Freundeskreis unter die Lupe, er selber sieht sich mit den internen Ermittlungen konfrontiert. Kurzerhand beschließt er, den Mörder auf eigene Faust zu finden, um seine Unschuld zu beweisen.

Doch sein Abtauchen rückt ihn noch weiter in den Fokus der Ermittlungen. Als herauskommt, dass der Tote ihm einst seine große Liebe ausgespannt hat, sieht es für Tom nicht gut aus. Auch wenn die Indizien gegen Kupfer sprechen, glauben Richard Voss und Annabell Lorenz weiter an seine Unschuld.

In „Der Alte – Alte Freunde“ wird gegen Tom Kupfer wegen Mordes ermittelt. Alle Infos zu Folge 8 im Überblick.

© Foto: ZDF/Erika Hauri

„Der Alte – Alte Freunde“: Darsteller am 06.05.2022

Im Freitagskrimi sind neben Jan-Gregor Kremp wieder einige weitere bekannte Darsteller im Cast vom „Der Alte – Alte Freunde“. Wer die anderen Schauspieler am 06.05.2022 sind, erfahrt ihr hier.

Rolle – Darsteller