Lange mussten Fans der beliebten „Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ nicht auf die nächste Staffel warten, denn „Denn sie wissen nicht, was passiert“ läuft bereits im April 2023 mit neuen Episoden auf RTL. Den Zuschauern wird wieder jede Menge Unterhaltung versprochen, wenn die drei zunächst ahnungslosen Moderatoren in Spiel- und Quizrunden ihr Improvisationstalent beweisen und sich einem ungewissen Ausgang stellen.

Sendetermine, Wiederholung, Stream, Moderatoren, Gäste und Co. – alle Infos zu den neuen Folgen von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gibt es hier im Überblick.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Sendetermine und Sendezeit

Der Spaß geht endlich weiter: Nachdem RTL bereits Anfang des Jahres zwei neue Ausgaben der Primetime-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ausgestrahlt hat, legt der Sender im April mit einer neuen Staffel nach. Die vier neuen Folgen werden an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Samstag, 22.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Samstag, 29.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 30.04.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Samstag, 06.05.2023, um 20:15 Uhr

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Wiederholung auf RTL

Wer die neuen Ausgaben von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zur Primetime verpasst, hat Glück: RTL zeigt zu einem späteren Zeitpunkt eine Wiederholung der ersten zwei und der vierten Folge im TV. Ob auch die dritte Ausgabe wiederholt wird, ist aktuell nicht bekannt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 23.04.2023, um 08:20 Uhr

Folge 2: Sonntag, 30.04.2023, um 08:10 Uhr

Folge 3: Termin nicht bekannt

Folge 4: Sonntag, 07.05.2023, um 08:45 Uhr

Gibt es „Denn sie wissen nicht, was passiert“ im Stream auf RTL+?

Wer zur TV-Ausstrahlung keinen Fernseher parat hat, kann die neuen Episoden von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auch im Live-Stream auf RTL+ bzw. TVNow verfolgen. Dort stehen die neuen Folgen nach der TV-Ausstrahlung im Normalfall als Wiederholung für einen gewissen Zeitraum kostenlos zur Verfügung. Anschließend benötigt man eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, um sie erneut ansehen zu können.

So funktioniert „Denn sie wissen nicht, was passiert“

„Denn sie wissen nicht, was passiert“ verspricht gute Unterhaltung. Doch wie funktioniert die Show eigentlich? Erstmals wurde sie im August 2018 ausgestrahlt. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger treten in verschiedenen Spielen gegen prominente Gegner an. Das Konzept lebt davon, dass die drei Moderatoren, von denen einer oder eine die Moderation übernimmt, Improvisationstalent beweisen. Die anderen beiden werden zu Kandidaten und müssen sich gegen prominente Gäste messen. Dabei treten sie in überraschenden, teils kuriosen Spielen und Quizrunden gegeneinander an und müssen sowohl Köpfchen als auch Körpereinsatz beweisen. In früheren Staffeln gab es Spiele wie „Bälle pusten“, „Die Boxhandschuh-Challenge“ oder „Das musikalische Hütchenspiel“.

Die Moderatoren von „Denn sie wissen nicht, was passiert“

Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ erfahren die Zuschauer erst zum Spielbeginn, wer die Moderation der aktuellen Ausgabe übernehmen wird. Die anderen beiden Promis werden dann automatisch zu Kandidaten und müssen sich gegen die prominenten Gäste durchsetzen.

Für die Moderation kommen diese drei beliebten TV-Stars infrage:

Wer sind die Gäste bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“

Uwe Ochsenknecht, Verona Pooth, Michelle Hunziker und Co. – die Liste hochkarätiger Promi-Gegner in der Show ist lang. Welche Gäste in der jeweiligen Ausgabe am Start sind, erfahren die Zuschauer – genau wie Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch – jedoch erst zu Beginn der Sendung. Das bedeutet, dass vorab nicht offiziell bekannt gegeben wurde, mit welchen Gästen in den vier neuen Folgen im April und Mai zu rechnen ist.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Das waren die Gewinner im Januar 2023

Nachdem Thomas Gottschalk in der ersten Show am 07.01.2023 als Moderator ausgewählt wurde, traten Barbara Schöneberger mit Unterstützung von Henning Baum und Günther Jauch mithilfe von Janin Ullmann in den „Winterspielen“ gegeneinander an. Das erste Team erzielte mehr Punkte und somit hieß es: Barbara Schöneberger und Henning Baum haben gewonnen.

In der zweiten Show am 08.01.2023 wurde schließlich Günther Jauch als Moderator ausgewählt. Dementsprechend traten Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk gegen die Pullunder-Boys Olaf Schubert und Oliver Pocher an. Diese konnten mit Wissen und Sportlichkeit gleichermaßen gut punkten, sodass sie sich am Ende beide noch an der Wand halten konnten. Nachdem Thomas Gottschalk daraufhin als Erster von der Wand gefallen war, machte auch Barbara Schöneberger den Abflug. Dies bedeutete für Olaf Schubert und Oliver Pocher den Sieg.