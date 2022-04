Am heutigen Dienstag, den 12.4.2022, geht es im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga mit der zweiten Runde der Best-of-Five-Serien weiter. Die Titelfavoriten Berlin und München können nach Siegen in Köln und Düsseldorf einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Parallel empfangen die in der ersten Runde siegreichen Adler Mannheim die Straubing Tigers, Vizemeister Wolfsburg tritt nach seinem Sieg bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven an.

Alle Infos zu den DEL Playoffs 2022 im Überblick.

DEL Playoffs 2022: Alle Termine und Ergebnisse vom Viertelfinale

Am vergangenen Sonntag startete Spieltag eins im Viertelfinale der DEL-Playoffs 2022. Titelverteidiger Eisbären Berlin und die Adler Mannheim sind mit knappen Siegen in die Playoff-Viertelfinalserien der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Die Grizzlys Wolfsburg setzten mit einem Kantersieg im Nordduell ein deutliches Zeichen. Die Eisbären gewannen 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) gegen die Kölner Haie. Mannheim siegte 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) bei den Straubing Tigers. Der Vorrunden-Dritte Wolfsburg setzte sich gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven überraschend deutlich mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) durch.

Alle Termine der DEL Playoffs 2022 im Überblick:

DEL Playoff-Viertelfinale 1, Sonntag, 10. April 2022

Eisbären Berlin 2:1 Kölner Haie

EHC Red Bull München 4:2 Düsseldorfer EG

Straubing Tigers 2:3 Adler Mannheim

Grizzlys Wolfsburg 1:0 Fischtown Pinguins

DEL Playoff-Viertelfinale 2, Dienstag, 12. April 2022

19:30 Uhr: Eisbären Berlin – Kölner Haie

19:30 Uhr: EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG

19:30 Uhr: Straubing Tigers – Adler Mannheim

19:30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Fischtown Pinguins

DEL Playoff-Viertelfinale 3, Donnerstag, 14. April 2022

19:30 Uhr: Eisbären Berlin – Kölner Haie

19:30 Uhr: EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG

19:30 Uhr: Straubing Tigers – Adler Mannheim

19:30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Fischtown Pinguins

DEL Playoff-Viertelfinale 4, Samstag, 16. April 2022

Falls erforderlich, werden wir die entsprechenden Partien hier ergänzen.

DEL Playoff-Viertelfinale 5, Montag, 18. April 2022

Falls erforderlich, werden wir die entsprechenden Partien hier ergänzen.

Termine der DEL-Playoffs: Wann findet das Halbfinale und Finale statt?

Nach den Viertelfinal-Playoffs 2022 geht es in der DEL mit dem Halbfinale weiter. Pro Begegnung sind hier fünf Spiele möglich. Die Halbfinal-Begegnungen finden vom 20. April bis zum 28. April 2022 stattt. Danach steht dann das große Finale an. Die Endspiele um die DEL-Meisterschaft 2022 werden dann vom 30. April bis zum 8. Mai 2022 ausgespielt.

DEL Playoffs 2022: Die Übertragung im TV und Stream auf Magenta Sport

Magenta Sport ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst der Telekom. Nach dem Abschluss eines Abonnements, kann das Angebot über den Fernseher, den Browser oder über eine Smartphone App abgerufen werden. Die Kosten für Die Spiele der Penny DEL Playoffs 2022 werden live auf Magenta Sport übertragen.ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst der Telekom. Nach dem Abschluss eines Abonnements, kann das Angebot über den Fernseher, den Browser oder über eine Smartphone App abgerufen werden. Die Kosten für Magenta Sport betragen für Telekom-Kunden mit Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, ohne Telekom-Vertrag werden 9,95 Euro pro Monat fällig. Die monatlich kündbare Variante kostet 9,95 Euro monatlich für Telekom-Kunden und 16,95 Euro monatlich für Nicht-Kunden.

DEL Playoffs: Welche Spiele laufen im Free-TV und kostenlosen Stream?

Neben der Übertragung im kostenpflichtigen Angebot von Magenta Sport, gibt es ausgewählte Spiele der DEL Playoffs auch im kostenfreien Fernsehen und Online-Stream zu sehen. ServusTV Deutschland ist der Sender, der hier die Übertragungsrechte im Free-TV-Bereich besitzt.

Folgende DEL Playoff-Spiele werden im Free-TV und kostenlosen Stream übertragen:

Viertelfinale 1: Straubing Tigers gegen Adler Mannheim im Free-TV

Termin : Sonntag, 10. April um 15 Uhr

: Sonntag, 10. April um 15 Uhr Free-TV : ServusTV

: ServusTV Kostenloser Live-Stream: ServusTV

Viertelfinale 2: Kölner Haie gegen Eisbären Berlin im Free-TV

Termin: Dienstag, 12. April um 19:30 Uhr

Free-TV : ServusTV

: ServusTV Kostenloser Live-Stream: ServusTV

Viertelfinale 3: EHC Red Bull München gegen Düsseldorfer EG im Free-TV