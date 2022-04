Am heutigen Mittwoch, 20.4.2022, beginnt der Kampf um die beiden Finalplätze in der Deutschen Eishockey Liga: Die Eisbären Berlin treffen im Halbfinale auf die Adler Mannheim. Es wird wie im Viertelfinale im Best-of-five-Modus gespielt. Wer dreimal gewinnt, ist weiter.

Berlin oder Mannheim – welches Team kann das erste Spiel im Halbfinale der DEL am Mittwoch gewinnen?

Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim heute: Alle Infos zu Spiel 1 im DEL-Halbfinale 2022

Spiel 1 im Halbfinale der DEL Playoffs 2022 zwischen den Eisbären Berlin und den Adlern Mannheim findet am Mittwoch, den 20.04.2022 um 19:30 Uhr statt.

Berlin gegen Mannheim heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV und Livestream?

Das Halbfinalspiel Nummer 1 am Mittwochabend zwischen Berlin und Mannheim wird nicht live im Free-TV übertragen. Die exklusiven TV-Rechte besitzt der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Um 19:15 Uhr startet dort die Berichterstattung.

DEL Playoffs live: Die Kosten für Magenta Sport im Überblick

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.

Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim: Die beiden DEL-Teams im Vergleich

Im Halbfinale der DEL trifft der Titelverteidiger aus Berlin auf den alten Rivalen Adler Mannheim. Vor dem Auftaktspiel am Mittwoch ist der Respekt bei den Hauptstädtern groß – aber auch die Vorfreude. Grund genug, einen näheren Blick auf die beiden DEL-Teams zu werfen:

Eisbären Berlin: Alle Infos zum Titelverteidiger der DEL

Der Titelverteidiger schloss die Hauptrunde als Erster ab. Es wäre keine Überraschung, würden die Berliner die Meisterschaft vom Vorjahr wiederholen. Die Viertelfinalserie entschieden die Eisbären als einziger Club in nur drei Partien gegen die Kölner Haie für sich. „Ich denke, dass es eine gute Serie wird, auf beiden Seiten. Es wird spannend, jeder Zentimeter wird hart umkämpft werden“, sagte Kapitän Frank Hördler vor dem ersten Aufeinandertreffen mit Mannheim. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin, dem Coach des Jahres der DEL, hat in Nationaltorhüter Mathias Niederberger einen starken Rückhalt.

Adler Mannheim: Alle Infos zum DEL-Team

Drei Spieltage vor Schluss trennten sich die Mannheimer von Pavel Gross, Bill Stewart übernahm als Interimscoach. Seitdem gewannen die Adler fünf von sieben Partien. Schon in der Spielzeit 2017/18 hatte Stewart die Mannheimer vorübergehend übernommen, damals war in der Vorschlussrunde gegen den München Schluss. In der diesjährigen Viertelfinalserie beendeten die Adler die Saison der Straubing Tigers nach drei Siegen aus vier Spielen. Über das Halbfinale gegen Berlin sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara: „Es wird eine Standortbestimmung, wo wir leistungsmäßig inzwischen stehen.“