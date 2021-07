„Das Traumschiff: Kuba“ läuft am Dienstag , 06.07.2021 , im ZDF .

Im Juli können sich die Traumschiff-Fans auf die Wiederholung (Erstsendung: 01.01.2017) einer Folge freuen. Dieses Mal geht es für Kapitän Victor Burger und seine Crew nach Kuba.

„Das Traumschiff“: Sendetermin und Sendezeit im ZDF

Die Folge der beliebten TV-Reihe läuft am 06.07.2021 zur Primetime im ZDF. Alle bisher bekannten Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 07.07.2021, 20:15 Uhr: „Das Traumschiff: Kuba“

„Das Traumschiff“ in der ZDF-Mediathek

„Das Traumschiff: Kuba" ist ab dem 05.07.2021 um 10:00 Uhr in der ZDF Mediathek verfügbar.

Online könnt ihr euch auch die Wiederholung vergangener Folgen ansehen.

„Das Traumschiff: Kuba“: Die Handlung am 06.07.2021

Das Traumschiff“ begibt sich nach Kuba, dem größten Inselstaat der Karibik.

Oskar kennt sich im Bereich der Astrologie bestens aus und lässt sogar Hobbyastrologin Doris an ihre Grenzen stoßen. Doch hinter ihrem Talent steckt noch weitaus mehr...

Niels sucht in Kuba nach seinem Traumauto, ein 1958er Edsel. Während seiner Reise findet auch sein Junggesellenabschied statt. Seine Trauzeugen Sven und Maik möchten Niels aus seiner Komfortzone locken. Doch so bringen sie ihn in eine lebensbedrohliche Lage.

Für Paul steht die Arbeit immer im Mittelpunkt, doch dank Maria stellt er fest, dass sich das Leben auch um andere Dinge dreht. Paul entdeckt sein Leben aus einer ganz neuen Perspektive als Maria mit Ernesto zum „Son Cubano“ tanzt. Plötzlich wendet sich das Blatt...

Durch Zufall trifft die selbstbewusste Nora an Bord auf ihren ruhigen Kollegen Bernd. Anfangs ärgert sie ihn mit seiner disziplinierten Art. Doch dann entdeckt Nora eine geheimnisvolle Karte und macht sich gemeinsam mit Bernd auf die Suche nach dem gesunkenen Schatz in Kuba.

„Das Traumschiff“ Besetzung: Die Schauspieler in „Kuba“

In der Wiederholungs-Folge im Juli sind wieder einige bekannte Gesichter dabei.

Die Besetzung der Kuba-Folge im Überblick:

Kapitän Victor Burger – Sascha Hehn

Beatrice – Heide Keller

Dr. Sander – Nick Wilder

Oskar Schifferle – Harald Schmidt

Maria Weiland – Grit Boettcher

Doris Hinrich – Manon Straché

Nora Winter – Susan Hoecke

Bernd Hagemann – Patrik Fichte

Dr. Paul Ulrich – Daniel Buder

Steffen Frohme – Gabriel Raab

Niels Weber – Ben Blaskovic

Sven Weber – Ralph Kretschmar

Maik Jahnke – Patrick Mölleken

„Das Traumschiff“: Alle Kapitäne der ZDF-Reihe

Die beliebte ZDF-Reihe lief 1981 erstmals im Fernsehen. Seither hatten insgesamt fünf Kapitäne das Steuer in der Hand: