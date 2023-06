Das ZDF-„Herzkino“ nimmt die Zuschauer an diesem Sonntag mit nach Südamerika: Am 11.06.2023 zeigt das Zweite eine Folge der beliebten Reihe „Das Traumschiff“. Auf dem Weg nach Kolumbien befindet sich der blinde Passagier Eric an Bord. Außerdem warten einige glückliche und weniger freudige Zufälle auf die Crew.

Um was geht es in „Das Traumschiff: Kolumbien“ genau? Welche Schauspieler sind dabei? Und wo wurde gedreht? Alles, was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Das Traumschiff – Kolumbien“: Sendetermin und Sendezeit

Mehrmals im Jahr zeigt das ZDF Folgen der beliebten „Traumschiff“-Reihe. Die Kolumbien-Episode lief erstmals an Neujahr 2020. Jetzt wird sie am 11.06.2023 erneut ausgestrahlt. Die Folge läuft zur Primetime um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Gibt es die Folge „Kolumbien“ in der ZDF-Mediathek als Stream?

Wer zum regulären Sendetermin nicht einschalten kann, hat Glück: Die „Traumschiff“-Folge ist bereits vor der Ausstrahlung im TV in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr euch die „Kolumbien“-Episode bis zum 22.11.2023 anschauen.

Das passiert in „Das Traumschiff – Kolumbien“

Eric möchte sich die Fahrt nach Kolumbien ergaunern und steigt an Bord des Traumschiffs. Zu seinem Unglück wird er jedoch von der Medizinstudentin Ella beobachtet, die ihn direkt bei Kapitän Parger verpetzt. Da sie schon abgelegt haben, müssen sie ihn wohl oder übel bis zum nächsten Hafen fahren. Im Verlauf der Reise kommen sich Eric und Ella emotional näher. Während Ella lernt, dass sie ihre eigenen Träume verfolgen sollte, erkennt Eric, dass seine Eltern nicht immer etwas Böses wollen.

Anne und Bastian begegnen sich an Bord. Es ist Liebe auf den ersten Blick, als sie plötzlich eine Narbe aus Bastians Brust entdeckt. Es ist jetzt knapp ein Jahr her, dass Annes Mann gestorben ist. Könnte es sein, dass Bastian das Herz von ihrem Mann bekommen hat? Doktor Sander möchte und kann ihr die Wahrheit nicht sagen.

An Bord ist auch der Rentner Nazim. Als er auf Rose trifft, spürt er sofort eine Verbindung. Ihr Ex-Mann hat sie bereits vor sieben Jahren wegen einer jüngeren Frau verlassen. Roses Freundin Hortense möchte, dass diese Reise unvergesslich wird. Mit Nazim entwickelt sie einen Plan, der die schüchterne Rose wieder glücklich machen soll.

Außerdem erwartet Kapitän Parger einen prominenten Gast: den ehemaligen Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, Roman Weidenfeller.

Hortense (Irene Kugler, r.) und Nazim (Tayfun Bademsoy) möchten Rose (Claudia Rieschel, l.) den schönsten Urlaub ihres Lebens bereiten.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

Das sind die Darsteller in der „Kolumbien“-Folge

Florian Silbereisen schlüpft bereits seit Ende 2019 in die Rolle des Kapitäns Max Parger. Neben ihm stehen in der „Kolumbien“-Folge weitere bekannte Gesichter vor der Kamera: Fußballer Roman Weidenfeller übernimmt eine Gastrolle. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, seht ihr in der Übersicht:

Rolle – Schauspieler

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Staff-Kapitän Martin Grimm – Daniel Morgenroth

Dr. Sander – Nick Wilder

Rose Förster – Claudia Rieschel

Hortense Meier – Irene Kugler

Ella Linne – Leonie Brill

Anne Hoffmann – Nele Kiper

Nazim Günay – Tayfun Bademsoy

Bastian Schwarzer – Martin Gruber

Eric Sommer – Lucas Bauer

Rosalia – Omeris Arietta Castano

Roman Weidenfeller übernimmt Gastrolle in „Das Traumschiff: Kolumbien“

In der Kolumbien-Folge geht ein bekannter deutscher Torwart mit an Bord: Roman Weidenfeller ist ein ehemaliger Fußballtorhüter, der rund 16 Jahre bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand. Auch den Weltmeistersieg 2014 in Brasilien feierte er mit der deutschen Nationalmannschaft. Eigentlich ist Weidenfeller gelernter Bürokaufmann. Er ist verheiratet und hat mit seiner Frau einen Sohn.

Wann und wo wurde „Das Traumschiff – Kolumbien“ gedreht?

Womöglich ist die „Kolumbien“-Folge für den einen oder anderen Zuschauer eine neue Urlaubsinspiration. Die Landschaften Südamerikas laden zum Träumen ein. Die Reiseroute führt von Cartagena bis nach Pereira. Die Dreharbeiten fanden vom 22. Februar bis 16. Mai 2019 an Bord der MS Amadea statt.

„Das Traumschiff“: Alle Kapitäne der ZDF-Reihe

Die beliebte ZDF-Reihe lief 1981 erstmals im Fernsehen. Seither hatten insgesamt fünf Kapitäne das Steuer in der Hand.