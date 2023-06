Allerdings könnte diese bald vorbei sein: RTL denkt fürGegenüber dem Portal DWDL.de verrät die neue RTL-Chefin Inga Leschek:Es werde gerade geklärt, ob man das einst so erfolgreiche TV-Format wieder neu etablieren kann. Schließlich klafft seit dem Ende der Show im Herbst im Samstagabendprogramm bei RTL eine riesige Lücke. In diesem Jahr will der Sender diese mit dem internationalen Erfolgsformatfüllen.