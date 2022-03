Der Samstagskrimi „Das Quartett – Dunkle Helden“ läuft am 05.03.2022 im ZDF. Die Filmreihe, die in unregelmäßigen Abständen ausgestrahlt wird, besteht aus insgesamt vier Folgen. „Dunkle Helden“ ist Folge 4 des Krimis. Darin geht es um einen Mord, der mitten im Leipziger Wahlkampf geschieht. Ins Visier der Ermittler gerät der Sohn eines bekannten Revolutionärs.

Um was geht es im Krimi „Dunkle Helden“ genau? Wer sind die Darsteller? Sendetermine, Mediathek, Handlung und Drehort im Überblick.

„Das Quartett – Dunkle Helden“: Sendetermin und Sendezeit

Der Krimi am Samstag verspricht Hochspannung. „Dunkle Helden“ ist am Samstag, 05. März 2022 im ZDF zu sehen. Der Film läuft zur Primetime um 20.15 Uhr und hat eine Länge von ca. 90 Minuten.

„Das Quartett – Dunkle Helden“: ZDF-Mediathek

ZDF-Mediathek als Stream abrufbar. Dort soll er bis zum 25.02.2023 verfügbar sein. Krimi-Fans haben Glück: Wer „Dunkle Helden“ bei der TV-Ausstrahlung im ZDF verpasst, kann den Thriller im Nachhinein anschauen. Bereits vorab ist der Film in deralsabrufbar. Dort soll er bis zum 25.02.2023sein. Hier könnt ihr euch den Krimi in der Mediathek im Voraus anschauen.

„Das Quartett – Dunkle Helden“: Handlung

Ein kaltblütiger Mord wirft einen Schatten auf den Leipziger Bürgermeister-Wahlkampf: Manuela Weidner wird tot aufgefunden. Ins Visier gerät ausgerechnet Jan Temper, der als Favorit des Wahlkampfes hervorgeht. Der Sohn des legendären Walter Temper ist, einem Helden der 89er-Revolution, soll die Hartz IV Empfängerin Manuela ermordet haben. Grund soll ein Video sein, mit dem das Mordopfer Jan Temper erpressen wollte: Ein Familiengeheimnis sollte ans Licht geraten. Musste Manuela deswegen sterben?

Das Quartett Maike Riem, Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth fangen mit den Ermittlungen an. Was die vier am meisten verblüfft ist, dass Manuela vor ihrem Tod mit Jan telefoniert hatte. Die profilierten Tempers stehen plötzlich im Zentrum der Ermittlungen und auch die Medien und politischen Gegner stürzen sich auf das gefundene Fressen.

Doch es gibt eine weitere Spur: Fingerabdrücke von Manuelas vorbestraften Sohn Georg wurden auf der Leiche gefunden. Seitdem ist Georg spurlos verschwunden...

Der beliebte Jan Temper fällt ins Visier der Ermittlungen und das in seinem wichtigen Wahlkampf zum Bürgermeister in Leipzig.

© Foto: ZDF/Oliver Vaccaro

„Das Quartett – Dunkle Helden“: Darsteller im Cast

Neben der bekannten Schauspielerin Anja Kling, die eine der Hauptrollen verkörpert, gibt es eine Reihe weiterer Darsteller im Krimi „Dunkle Helden“. Das ist die Besetzung:

Rolle - Schauspieler

Maike Riem – Anja Kling

Christoph Hofherr – Shenja Lacher

Pia Walther – Annika Blendl

Linus Roth – Anton Spieker

Jan Temper – Alexander Khuon

Anna Temper – Marie Burchard

Walter Temper – Thomas Thieme

Karin Temper – Therese Hämer

Georg Weidner – Vladimir Burlakov

Manuela Weidner – Petra Zieser

Silke Hellwig – Nicole Marischka

Thomas Hellwig – Max Hopp

Claudia Kröger – Katharina Schlothauer

Eva Günther – Cornelia Ivancan

Florian Schuchmann – Ole Lagerpusch

„Das Quartett – Dunkle Helden“: Drehort

Die Dreharbeiten zum Krimi „Dunkle Helden“ startete im Oktober 2020. Insgesamt 2 Monate lang drehte das Filmteam die neue Folge. Gedreht wurde ausschließlich in Deutschland. Dabei waren Leipzig und Berlin im Zentrum der Produktion.

„Das Quartett“: Episodenguide

Die Krimireihe „Das Quartett“ spielt in der Reihe des Samstagkrimis im ZDF. Dabei gibt es bereits vier Folgen, in denen das Team rund um Maike Riem, Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth in den verschiedensten Mordfällen ermitteln. Welche Folgen die Krimi-Reihe sonst noch hat, seht ihr in folgender Übersicht: