Die nächste Sendung von „Aktenzeichen XY... ungelöst“ läuft im April 2022 im ZDF. Moderator Rudi Cerne stellt wie gewohnt verschiedene ungeklärte Kriminalfälle vor, bei denen die Polizei auf hilfreiche Tipps aus der Bevölkerung hofft. In der neuen Folge am Mittwoch, 13.04.2022, stehen vier Film-Fälle und drei Studio-Fälle auf dem Programm.

Worum geht es?

Wann läuft die neue Folge?

Wo wird sie wiederholt?

In dieser Übersicht findet ihr neben den verschiedenen Fällen auch alle Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur ZDF Mediathek im Überblick.

„Aktenzeichen XY“ April 2022: Fälle

In der Folge am 13.04.2022 werden vier Film-Fälle vorgestellt. Diese Kriminalfälle sind noch ungeklärt und die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von den ZDF-Zuschauern. Worum es geht, seht ihr hier.

Fall 1: Tod eines Kindes

Die Kripo Fulda ermittelt in einem Cold Case. Der brutale Mord einer Fünfjährigen 1983 schockierte eine ganze Region. Die kleine Gabriele Schmidt hatte am Nachmittag vor der Haustür gespielt und geriet dort in die Hände eines skrupellosen Unbekannten.

Fall 2: Opfer ohne Erinnerung

Am 15. April 2021 wird ein Mann nachts auf der Straße liegend gefunden, er ist verletzt. An das, was mit ihm passiert ist, kann er sich nicht erinnern. Vermutlich wurde er von zwei Männern beim Joggen überfallen. Die Ermittlungen der Kripo Bochum gestalten sich schwierig.

Fall 3: Raubmord auf offener Straße

Das LKA Berlin ermittelt in einem Mordfall vom 26. Mai 2018. Der Restaurant-Inhaber Dragisa Katanic, den man Dragan nannte, macht sich mit den Tageseinnahmen auf den Weg nach Hause. Plötzlich sticht ein Unbekannter auf ihn ein und flieht mit dem Geld. Für das Opfer kommt jede Hilfe zu spät.

Fall 4: Den Räubern entkommen

Die Kripo Mönchengladbach ermittelt in einem Raubfall vom 4. Februar 2021. Eine 77-Jährige wird in einem Haus überfallen. Die Täter kennen keine Gnade, drohen sogar, den Hund des Opfers zu töten. Doch in einem unbeobachteten Moment kann die Seniorin flüchten.

„Aktenzeichen XY“ April 2022: Sendetermine

Die Sendung mit Moderator Rudi Cerne läuft immer an einem Mittwoch im Monat.

Die Sendetermine zur April-Ausgabe:

Mittwoch, 13.04.2022 um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 13.04.2022 um 23:10 Uhr in ZDFneo

Donnerstag, 14.04.2022 um 03:15 Uhr im ZDF

Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

„Aktenzeichen XY“ 2022: ZDF Mediathek

ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar. Keine Sendung mehr verpassen: Online in der ZDF Mediathek könnt ihr dienachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nurlang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Er ist außerdem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.