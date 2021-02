Heute läuft Folge 2 von „Das große Promibacken“ 2021 auf Sat.1. Die beliebte Back-Show wird von Enie van de Meiklokjes moderiert. Mit an ihrer Seite sind Pâtissier Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt. Auch in dieser Folge müssen die verbliebenen sieben Promis drei Aufgaben meistern.

An welchen Sendeterminen werden die Folgen ausgestrahlt? Gibt es einen Stream und wo läuft die Wiederholung? Und welche Kandidaten kämpfen noch um den Titel „Deutschlands bester Promibäcker 2021“?

Alle Infos zur Promi-Version von „Das große Backen“ auf Sat.1 und Sixx findet ihr in dieser Übersicht.

„Das große Promibacken“: Folge 2

Das sind die drei Aufgaben in der zweiten Folge:

1. Schwarzwälder Kirschtorte

2. Technische Prüfung: Pumpernickel-Bagel

3. „Shag Cakes“

Zuerst sollen die Promis sich neue Varianten der Schwarzwälder Kirschtorte ausdenken und dann als kleine Patisserie-Schnitten servieren. Die technische Prüfung sieht einen Pumpernickel-Bagel vor. Die Schwierigkeit ist dabei, dass alle Bagel die gleiche Form und Größe haben. Zuletzt müssen sich die Hobby-Bäcker an bunten „Shag Cakes“ versuchen.

„Das große Promibacken“: Das war Folge 1

Auf die Promi-Teilnehmer wartete in der ersten Folge eine dreiteilige Challenge:

1. Lieblingsrezept

2. Technische Prüfung: Glückskekse

3. Meine gebackene Visitenkarte

Die Promis mussten zunächst ein eigenes „Lieblingsrezept“ umsetzen, danach folgte als technische Prüfung der perfekte Glückskeks. Zum Abschluss hieß es für die Kandidaten kreativ werden: Sie sollten eine individuelle Visitenkarte kreieren. Franziska Knuppe überzeugte am meisten und erhielt die Rote Schürze als Bäckerin der Woche. Für Barbara Wussow war dagegen nach nur einer Folge schon Schluss.

Youtube

„Das große Promibacken“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Der Startschuss für „Das große Promibacken“ fällt am Mittwoch, 17. Februar 2021. Staffel 5 umfasst sechs Folgen. Diese laufen immer mittwochs zur Primetime auf Sat.1.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 17.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 24.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 03.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 10.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 17.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 24.03.2021 um 20:15 Uhr

„Das große Promibacken“ 2021: Wiederholung auf Sat.1

Wer die Folge am Mittwoch auf Sat.1 verpasst hat, kann sie trotzdem nochmal im TV sehen. Die Sendung wird voraussichtlich immer samstags auf Sat.1 wiederholt.

Die Wiederholung im Überblick:

Folge 2: 28.02.2021 um 15:00 Uhr

Folge 3: 07.03.2021 um 15:05 Uhr

Folge 4: 14.03.2021 um 15:00 Uhr

Folge 5: noch nicht bekannt

Folge 6: noch nicht bekannt

„Das große Promibacken“: Stream auf Sat.1 und Joyn

TV-Übertragung auch beiStream ausgestrahlt. Nach der Sendung stehen die Folgen auf der „Das große Promibacken“ wird parallel zurauch bei Sat.1.de imausgestrahlt. Nach der Sendung stehen die Folgen auf der Video-Seite von Sat.1 und beim Streaming-Anbieter Joyn . zur Verfügung.

Um die Inhalte streamen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist allerdings kostenlos und benötigt nur eine gültige E-Mail-Adresse. Auf Sat.1.de finden sich auch Rezepte, Videos und Highlight-Clips aus den letzten vier Staffeln.

„Das große Promibacken“ 2021 auf Sixx

Die sechs Folgen der neuen Staffel der Promi-Backshow werden nicht nur auf Sat.1 wiederholt. Ihr könnt alle Folgen auch auf dem Schwestern-Sender Sixx schauen. Hier läuft „Das große Promibacken“ 2021 immer samstags zur Primetime. Die Show startet allerdings eineinhalb Wochen später.

Die Sixx-Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 27.02.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 06.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 13.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 20.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 27.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 03.04.2021 um 20:15 Uhr

„Das große Promibacken“ 2021: Rezepte

Motivtorte oder Karottenkuchen, die Kandidaten arbeiten nach ihren ganz eigenen Rezepten. Wer die ausgefallenen Kuchen nachbacken will, kann das zuhause tun: Alle Rezepte der aktuellen Staffel „Tango Passion“, „Französischer Waldspaziergang“ oder „Story of My Life“ – für ihre Kreationen haben die Promis äußerst kreative Namen. Oboder, die Kandidaten arbeiten nach ihren ganz eigenen Rezepten. Wer die ausgefallenen Kuchen nachbacken will, kann das zuhause tun: Alleder aktuellen Staffel stehen auf der Sat.1-Homepage zu „Das große Promibacken“ zur Verfügung.

Dort werden übrigens nicht nur die Zutaten und einzelne Schritte erklärt: Ihr könnt sogar angeben, wie viele Portionen es ergeben soll und die Angaben werden automatisch angepasst.

„Das große Promibacken“ 2021: Kandidaten

Insgesamt acht Promis backen in Staffel 5 von „Das große Promibacken“ um den Titel „Deutschlands bester Promibäcker 2021“.

Das sind die alle acht Teilnehmer:

Barbara Wussow

Pascal Hens

Ekaterina Leonova

Daniel Boschmann

Franziska Knuppe

Luca Hänni

Mirja du Mont

Jürgen Milski

Ausführliche Infos zu allen Kandidaten findet ihr hier:

„Das große Promibacken“ 2021: Jury

Die prominenten Kandidaten und ihre Kreationen werden in jeder Folge von einer altbewährten Jury bewertet. Auch 2021 sind folgende beiden Juroren dabei:

Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt

Die Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt ist seit 2015 als Jurorin bei „Das große Backen“ und „Das große Promibacken“ dabei. Sie gilt als Deutschlands bekannteste Motivtorten-Queen.

Auf ihrem Blog „Sugar Dreams“ teilt Betty, wie sie genannt wird, Tipps und Tricks. Die 49-Jährige hat außerdem einen YouTube-Channel, auf dem sie ihren Abonnenten die Basics rund ums Thema Backen und Modellieren erklärt.

Youtube

Christian Hümbs

Christian Hümbs ist mehrfach ausgezeichnete Pâtissier des Jahres und gilt damit als einer der besten Deutschlands. Seit der ersten Staffel ist er Juror in der Sat.1-Show „Das große Backen“ und bei der Promi-Version. Er arbeitete unter anderem für Johann Lafer, im Sterne-Restaurant Haerlin in Hamburg sowie im Bayerischen Hof in München. Seit einem Jahr ist er der Chef-Pâtissier des Hotels The Dolder Grand in Zürich.

Enie van de Meiklokjes moderiert „Das große Promibacken 2021“

Die Moderatorin von „Das große Promibacken“ ist wie auch bereits in vorherigen Staffeln Enie van de Meiklokjes. Sie steht seit 2014 bei „Das große Backen“ und den Schwesterformaten mit den Promi- und den Profibäckern als Moderatorin vor der Kamera.

Das ist jedoch nicht die einzige Back-Show, in der Enie zum Einsatz kommt. Bunt, lustig und vor allem „Sweet & Easy“, so lässt sich Enies eigene Show „Sweet & Easy – Enie backt“ auf sixx beschreiben.

Auf Instagram hat die Moderatorin mehr als 56.000 Follower. Enie zeigt sich sowohl privat als auch bei ihren TV-Shows.

„Das große Promibacken“: Gewinner

Das sind die bisherigen Gewinner der Promi-Version von „Das große Backen“ auf einen Blick:

Jochen Bendel (Sieger 2016)

Sonya Kraus (Osterspezial-Siegerin 2016)

Janine Kunze (Siegerin 2017)

Sarah Lombardi (Siegerin 2018)

Evi Sachenbacher-Stehle (Siegerin 2019)