Hier wird nicht nur geschüttelt, sondern auch gerührt: Die beliebteste Backshow im deutschen Fernsehen kommt zurück. „Das große Backen“ 2020 startet pünktlich zur Vorweihnachtszeit auf Sat.1. Die Kandidaten müssen sich in verschiedenen Challenges beweisen und werden von einer mehrköpfigen Jury bewertet. Eins ist sicher: Nur einer kann „Deutschlands bester Hobbybäcker 2020“ werden.

Wann laufen die Folgen von Staffel 8? Wir haben euch alle Sendetermine samt Sendezeit sowie Infos zum Stream zusammengefasst.

„Das große Backen“ 2020: Start und Sendetermine

Die achte Staffel startet am 1. November 2020 auf Sat.1. In insgesamt acht Folgen werden die Rührschüsseln an ihre Grenzen gerührt. Moderiert wird die Show von Enie van de Meiklokjes.

Alle Sendetermine auf einen Blick:

Folge 1: 01.11.2020 um 17:30 Uhr

Folge 2: 08.11.2020 um 17:30 Uhr

Folge 3: 15.11.2020 um 17:30 Uhr

Folge 4: 22.11.2020 um 17:30 Uhr

Folge 5: 29.11.2020 um 17:30 Uhr

Folge 6: 06.12.2020 um 17:30 Uhr

Folge 7: 13.12.2020 um 17:30 Uhr

Folge 8: 20.12.2020 um 17:30 Uhr

„Das große Backen“: Worum geht es bei der Show?

Diese Staffel wird international. Es geht einmal durch ganz Europa. Moderatorin Enie van de Meiklokjes verrät schon jetzt: „In diesem Jahr werden unsere zehn Hobbybäcker backen, was unsere Nachbarn naschen. Wir machen eine süße Europareise und haben die beste Reisegruppe dafür zusammengestellt!“

In jeder Folge müssen die zehn Kandidaten drei Aufgaben bewältigen. Wer bis zum Schluss alle Aufgaben am besten meistert, gewinnt 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch. Den „goldenen Cupcake“ gibt’s obendrauf.

„Das große Backen“: Rezepte in Staffel 8

Die kulinarische Europareise wird Süßes und Herzhaftes auf den Tisch bringen. Welche Herausforderungen warten auf die Kandidaten? Bisher sind diese Backrezepte bekannt:

Diverse Gebäcke aus Dänemark

Ein herzhafter Pie aus England

Tarte aus Frankreich

Tiramisu aus Italien

Eine Astrid-Lindgren-Torte aus Schweden

„Das große Backen“ 2020: Jury

Die Kandidaten und ihre Kreationen werden in jeder Folge von einer altwährten Jury bewertet. Auch 2020 sind folgende beiden Juroren dabei:

Bettina Schliephake-Burchardt – Deutschlands bekannteste Motivtorten-Queen

Christan Hümbs – mehrfach ausgezeichnete Patissier des Jahres

„Das große Backen“: Die Kandidaten 2020

Auch in diesem Jahr werden wieder zehn Kandidaten um den Titel kämpfen. Wer wird die Trophäe – den goldenen Cupcake – samt Preisgeld und Kochbuch-Vertrag mit nach Hause nehmen?

Alle Kandidaten in der Übersicht:

Barbara (37) aus Lungau

„Meine große Stärke ist das Improvisieren, wenn es mal nicht nach Plan läuft“, verrät die Reisebusfahrerin Barbara bereits vorab. Eine Torte muss für sie nicht nur gut aussehen, sondern auch schmecken.

Christoph (30) aus Jena

„Das ist dieser Moment, auf den ich zwölf Monate hingearbeitet habe.“ Kunsthistoriker Christoph möchte den Sieg seiner Großmutter widmen, denn die meisten seiner Backrezepte hat er von ihr gelernt.

Dirk (44) aus Weinheim:

Für den Betriebswirt Dirk ist eines klar: Der Titel gehört nach Weinheim. Das begründet er ganz einfach: „Auf einer Aufregungsskala von eins bis zehn bin ich eine gute Zwölf!“

Jennifer (33) aus Schwarzenberg

Job, Backen und Familie? Kein Problem für Jennifer, denn sie steht auch bis vier Uhr nachts in der Küche für den Kuchen: „Erst wenn ich anfange, mit den Fondant-Figuren zu sprechen, ist es Zeit ins Bett zu gehen.“

Laura (28) aus Mülheim

Das Motto der Personalerin Laura ist simpel: „Da geht noch was!“ Zuhause hat sie sich sogar ein eigenes Backzimmer eingerichtet.

Sara (30) aus Castrop-Rauxel

Optik ist alles für die Make-Up-Aristin und dabei am liebsten in ihrer Lieblingsfarbe: Pink. Ihr libanesischer Hintergrund inspiriert Sara bei ihren Süßspeisen: „Ich will durch Optik und saubere Tortenarbeit überzeugen.“

Shanya (30) aus Solingen

Ihre Heimat Sri Lanka spiegelt sich in ihren Torten wider: „Ich spiele gern mit Zutaten wie Kardamom und Zimt, die die Rezepturen ein bisschen interessanter machen“, verrät Shanya. So verleiht sie ihren Torten einen orientalischen Hauch.

Steve (33) aus Dresden

Bereits früh experimentierte der Operationstechnische Assistent (OTA) mit der süßen Backkunst zusammen mit seiner Tante und Oma. Steve erklärt, warum er gewinnen könnte: „Ich denke, ich könnte relativ weit kommen, weil ich ein breites Spektrum beherrsche.“

Silvia (46) aus Tann

„Ich backe mein Ding!“, erzählt die Powerfrau begeistert. Silvia sieht sich weit vorne. Warum? „Ich bringe mehr Lebens- und Backerfahrung mit, weil ich schon ein paar Jährchen länger backe.“

Vanessa (22) aus Delmenhorst

3D-Torten mit Harry-Potter-Inspiration sind ihre Lieblings-Backidee. Die Lehramt-Studentin Vanessa setzt auf Perfektion: „Ich bin total selbstkritisch.“