In Italien steht am heutigen Mittwoch, den 11.5.2022, das Finale der Coppa Italia, zwischen Juventus Turin und Inter Mailand an. Rekordmeister Juve gewann im italienischen Pokal am Mittwochabend sein Halbfinal-Rückspiel gegen die AC Florenz mit 2:0 (1:0). Schon das Hinspiel in Florenz hatten die Turiner mit 1:0 für sich entschieden. Inter Mailand hatte im Halbfinale Stadtrivale AC mit 3:0 bezwungen.

Juventus ist italienischer Rekordpokalsieger und will seinen Titel am Mittwochabend in Rom verteidigen. Inter Mailand schied im Vorjahr gegen Juventus im Halbfinale aus – nun will sich der amtierende italienische Meister rächen.

DAZN, Amazon Prime, Sky: Wo wird das Finale heute live im TV und Stream übertragen?

und Stream übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur Übertragung des Endspiels der Coppa Italia 2022 zwischen Juventus und Inter im Überblick.

Coppa Italia Finale 2022 – Juventus Turin gegen Inter Mailand: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung heute

Das Finale der Coppa Italia zwischen Juventus und Inter findet am Mittwoch, den 11.05.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Olimpico in Rom. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Paolo Valeri (Italien). Eine Übertragung der Partie gibt es sowohl im Internet, als auch im Pay-TV.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Juventus Turin, Inter Mailand

: Juventus Turin, Inter Mailand Wettbewerb : Coppa Italia 2021/22, Finale

: Coppa Italia 2021/22, Finale Datum und Uhrzeit : 11.05.2022, 21 Uhr

: 11.05.2022, 21 Uhr Stadion/Spielort : Olimpico, Rom

: Olimpico, Rom Schiedsrichter: Paolo Valeri (Italien)

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hofft im Saisonendspurt mit seinem neuen Klub Inter Mailand auf den ersten Titel seiner Karriere. Gosens spielte seit 2017 für Atalanta Bergamo, erzielte in 157 Pflichtspielen 29 Tore. Die Leihe mit Kaufpflicht im Januar diesen Jahres zieht einen Vertrag bis 2026 nach sich, Inter zahlt für den Transfer rund 25 Millionen Euro Ablöse.

Juventus gegen Inter heute im TV: Welcher Sender zeigt das Finale der Coppa Italia live?

Fußball-Fans stellen im Vorfeld des Spitzenspiels zwischen Juventus Turin und Inter Mailand die Frage, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Das Duell um den Gewinn des italienischen Pokals wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Coppa Italia Finale live: Wo wird Juve gegen Inter im TV und Stream übertragen?

Das Finale der Coppa Italia zwischen Juventus Turin und Inter Mailand wird heute Abend von dem Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichte beginnen ab 20.45 Uhr. Moderator Mario Rieker wird die Zuschauer dann durch den Fußballabend führen. Um das Spiel im Fernsehen verfolgen zu können, müsst ihr den Sender DAZN 1 anschalten. Kommentiert wird die Partie von Carsten Fuß. Als Experte fungiert Christian Bernhard. Anstoß im Olimpico ist dann um 21 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung im Überlick:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

