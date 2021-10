Die dänische Serie „Cold Hawaii – Liebe, Sex und Surfen“ feiert am Donnerstag, den 28.10.2021, ihre Deutschlandpremiere auf RTL. In acht Folgen wird die Geschichte der Protagonisten Karla und Bjørn, die an der Nordsee in Dänemark einen Neustart wagen und hoffen, hier eine Familie gründen zu können. Dabei stoßen sie auf einige Herausforderungen, als ein befreundetes Paar auch in Klitmøller antrifft.

Alle Infos zur Ausstrahlung der Folgen, Start, Sendetermine, Sendezeit, Handlung, Trailer und Darsteller und Stream auf TVNow findet ihr hier.

„Cold Hawaii“: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss der Serie fällt am 28.10.2021 um 20:15 Uhr auf RTL. Die Folgen umfassen ca. 30 Minuten und werden in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 28.10.2021, 20:15 Uhr

Folge 2: 28.10.2021, 20:45 Uhr

Folge 3: 04.11.2021, 20:15 Uhr

Folge 4: 04.11.2021, 20:45 Uhr

Folge 5: 11.11.2021, 20:15 Uhr

Folge 6: 11.11.2021, 20:45 Uhr

Folge 7: 18.11.2021, 20:15 Uhr

Folge 8: 18.11.2021, 20:45 Uhr

„Cold Hawaii“: Stream auf TVNow

Üblicherweise werden die Serien und Shows, die auf RTL laufen, auch auf TVNow als Stream verfügbar sein. Ob das in diesem Fall auch so sein wird, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Wir gehen jedoch stark davon aus.

„Cold Hawaii“: Handlung

Karla und Bjørn entscheiden sich an die Nordseeküste Dänemarks in den Ort Klitmøller zu ziehen um dort zu surfen und sich mehr auf ihre Familienplanung konzentrieren zu können. Dabei geht die Romantik in ihrer Beziehung etwas unter, was den Beden zunächst nichts ausmacht, bis Bjørns Freund Mads-Emil mit seiner Partnerin Simone bei ihnen auftaucht.

Deren Liebesleben ist laut. So laut, dass auch Karla und Bjørn es mitbekommen. So kommt er auf die Idee durch einen kurzen Partnertausch wieder Schwung in seine Beziehung zu Karla zu bringen. In der Hoffnung, dass die Lust auf ihn und Karla überspringt und er damit seine wiederhochkommenden Komplexe verarbeiten kann, fragt er die anderen, ob sie einverstanden sind und kann sie sogar überzeugen. Damit fängt das Chaos allerdings erst an, denn die erhoffte Schwangerschaft kommt früher als erwartet. Wer der Vater ist, bleibt nach der Nacht mit den anderen Partnern allerdings offen.

„Cold Hawaii“: Trailer zur Serie

„Cold Hawaii“: Episodenguide

„Cold Hawaii“: Der Cast der Serie

Wer ist im Cast von „Cold Hawaii – Liebe, Sex und Surfen“? Das sind die Schauspieler der dänischen Serie.