Weltneuheit bei der Oscarverleihung 2022. Mit der Tragikkomödie „Coda“ hat erstmals der Film eines Streamingdienstes einen Oscar in der begehrtesten Kategorie gewonnen. „Coda“ ist zum besten Film des Jahres gekürt worden und erhielt auch die Trophäen für den besten Nebendarsteller (Troy Kotsur) und das besthe adaptierte Drehbuch (Siân Heder).

Worum geht es in „Coda“?

in „Coda“? Wo ist der beste Film des Jahres zu sehen ?

? Welche Schauspieler gehören zum Cast von „Coda“?

gehören zum Cast von „Coda“? Gibt es einen deutschen Trailer zu dem Film?

Hier bekommt ihr alle Infos:

Inhalt: Worum geht es in „Coda“?

Regisseurin Siân Heder erzählt mit „Coda“ die Geschichte eines Mädchens, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Die 17-jährige Ruby, ist die einzige in der Familie, die hören kann. Eines Tages wird sie vor die Wahl gestellt, ob sie ihre eigenen Träume als Sängerin verwirklicht oder die Erwartungen ihrer Familie erfüllt. „Coda“ ist ein US-Remake der französischen Komödie „Verstehen Sie die Béliers?“.

Free-TV, Kino und Streaming: Wo ist der beste Film des Jahres zu sehen?

Erstmals hat mit „Coda“ ein Film eines Streamingdienstes den Oscar in der Kategorie „Bester Film“ geholt. Der Film läuft beim Anbieter Apple TV+. Über ein Streamingangebot bei einem anderen Anbieter, wie Netflix oder Amazon Prime, ist derzeit nichts bekannt. Auch eine Termin für die Ausstrahlung im Free-TV für „Coda“ gibt es bislang nicht. Anders als in den USA soll es aktuell in Deutschland auch keine Ausstrahlung im Kino für „Coda“ geben. Einer der deutschen Kinoverbände hat zwiegespalten auf die Entscheidung reagiert, den Oscar an den Film eines Streaminganbieters zu vergeben. „Wir gratulieren Apple zum Oscar-Gewinn von "Coda"“, teilte Christian Bräuer von der AG Kino - Gilde am Montag mit. „Gleichzeitig finden wir es sehr bedauernswert, dass Apple lediglich in den USA einen Kinostart des Films mitsamt großer Kampagne ermöglicht hat, gerade da wir in der Vergangenheit zu anderen Filmen wie "Macbeth" und "The Velvet Underground" gut und partnerschaftlich zusammengearbeitet haben.“

Gibt es einen deutschen Trailer zu dem Film?

Einen kleinen Eindruck von dem Film liefert dieser knapp drei Minuten lange Trailer vom dreifachen Oscar-Gewinner „Coda“:

Youtube

Welche Schauspieler gehören zum Cast von „Coda“?

Neben der Auszeichnung zum besten Film hat „Coda“ auch eine Auszeichnung für die schauspielerische Leistung bekommen. Als bester Nebendarsteller wurde der gehörlose Schauspieler Troy Kotsur geehrt. Wer gehört noch zum Cast des Films?

Emilia Jones: Ruby Rossi

Marlee Matlin: Jackie Rossi

Troy Kotsur: Frank Rossi

Daniel Durant: Leo Rossi

Ferdie Walsh-Peelo: Miles

Eugenio Derbez: Bernardo Villalobos

Amy Forsyth: Gertie

John Fiore: Tony Salgado

Lonnie Farmer: Arthur

Kevin Chapman: Brady

Courtland Jones: Ms. Simon

Molly Beth Thomas: Audra

Ayana Brown: Guidance Counselor

Melissa MacMeekin: Barb

Oscars 2022: Alle Gewinner und Infos zur Preisverleihung

Wer noch einen der begehrtesten Filmpreise der Welt bekommen und, wer für den eigentlichen Aufreger des Abends gesorgt habt, lest ihr in diesem Artikel: