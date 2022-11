Während so langsam erste Weihnachtsstimmung aufkommt, beginnt auch beim Streamingdienst Netflix die festliche Zeit. Bereits für Mitte November wurde die romantische Komödie „Christmas With You“ angekündigt. Im weihnachtlichen Film geht es um die Sängerin Angelina, die vor dem Popstar-Dasein in eine Kleinstadt flieht, um dort einem jungen Fan einen Wunsch zu erfüllen. Ganz nebenbei findet sie auch die wahre Liebe…

Wann startet der Film auf Netflix?

Gibt es einen Trailer ?

? Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um Release, Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer und Besetzung des Weihnachtsfilms findet ihr in diesem Artikel im Überblick.

Wann wird „Christmas With You“ veröffentlicht?

Für manche ist es vielleicht noch zu früh, für andere genau richtig: Die Weihnachtssaison beginnt bei Netflix Mitte November. Am Donnerstag, 17.11.2022, geht die Liebeskomödie „Christmas With You“ bei dem Streamingdienst an den Start.

Wie immer bei Neuerscheinungen wird der Film am Erscheinungstag ab 9 Uhr auf Netflix zur Verfügung stehen.

Darum geht es in „Christmas With You“

Ob „Holidate“, „Prinzessinnentausch“ oder „The Holiday Calendar“ – Netflix veröffentlicht jedes Jahr kurz vor Weihnachten neue romantische Komödien, mit denen man sich auf die festliche Zeit einstimmen kann. In „Christmas With You“ geht es um die Sängerin Angelina, die auf der Suche nach Inspiration für einen neuen Song ist. Sie entflieht dem Druck des Popstar-Daseins, indem sie in eine Kleinstadt im Bundesstaat New York reist. Dort möchte sie den Weihnachtswunsch eines jungen Fans erfüllen. Währenddessen findet Angelina ganz nebenbei im Vater des Mädchens ihre wahre Liebe.

Findet Popstar Angelina in Miguel ihre wahre Liebe?

Der offizielle Trailer zu „Christmas With You“

Einen offiziellen deutschen Trailer für „Christmas With You“ hat Netflix nicht veröffentlicht. Wer dennoch schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen möchte, findet hier die englische Version:

„Christmas With You“: Besetzung

Wer ist das neue Netflix-Traumpaar? Die weibliche Hauptrolle in „Christmas With You“ spielt Aimee Garcia, die man unter anderem aus der Serie „Lucifer“ kennt. An ihrer Seite steht Freddie Prinze Jr. Wer ist sonst noch im Cast? Alle Darsteller findet ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle