Nicht mehr lange und die Show „Kampf der Realitytstars“ 2021 geht in die nächste Runde. Am 14. Juli startet Staffel 2 und der Kampf der Promis um 50.000 Euro Preisgeld. Der frisch gebackene Papa Chris Broy ist einer der Kandidaten.

Doch wer ist Chris Broy eigentlich? Was ist über ihn bekannt? Alter, Wohnort, Ex-Eva Benetatou – Alles was ihr über den „Kampf der Realitystars“-Kandidaten wissen müsst erfahrt ihr hier.

Chris Broy Steckbrief: Gebrutstag, Beruf, Instagram

Name: Chris Broy

Chris Broy Bürgerlicher Name: Chris Stenz

Chris Stenz Beruf: Influencer, Reality-TV-Star

Influencer, Reality-TV-Star Geburtstag: 29.04.1989

29.04.1989 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: unbekannt

unbekannt Geburtsort: Köln

Köln Staatsangehörigkeit: Bundesrepublik Deutschland

Bundesrepublik Deutschland (Ex-) Partner: Eva Benetatou

Eva Benetatou Kinder: Sohn George Angelos Benetatou

Sohn George Angelos Benetatou Instagram: chris_broy

Chris Broy ist Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ 2021

Vor seiner Karriere als Reality-TV-Star war der gelernte Vertriebscoach unter dem Namen Chris B. als Blogger aktiv. Er teilte vor allem Bilder von seinen Fitnesstrainings und wollte seine Follower damit zum Sport motivieren.

Jetzt ist er Kandidat bei der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ 2021. Doch das Leben als Reality-TV-Star ist nicht ganz ungefährlich. Denn RTL2 bestätigte gegenüber der „Bild“, dass im Zuge der Dreharbeiten einige Kandidaten im Krankenhaus behandelt werden mussten. In der Show trifft Chris auf den Ex-Freund von Eva Benetatou Andrej Mangold mit dem er in der Vergangenheit bereits mehrfach aneinandergeraten war.

Cathy Hummels warten auf die Zuschauer packende Stories und actionreiche Spiele. Wie sich Chris Broy am thailändischen Strand um die 50.000 Euro schlagen wird ist abzuwarten. Wer die anderen 24 Kandidaten der Show sind erfahrt ihr hier.

Chris Broy: Ex-Eva Benetatou und Kind

Chris Broy und Ex-Verlobte Eva Benetatou lernten sich, wie so viele in der heutigen Zeit, über Instagram kennen. Chris ergriff damals die Initiative und schrieb die Brünette mit der Bitte um ein Date an. Mit der Zeit entwickelten sich dann bei beiden Gefühle. Mitte 2019 kamen sie zusammen und schon im Februar 2020 machte Chris Broy seiner damaligen Freundin im RTL-Magazin „Explosiv“ vor laufenden Kameras einen Antrag. Frisch verlobt zogen sie im selben Jahr noch gemeinsam ins „Sommerhaus der Stars“ ein. Genau ein Jahr nach ihrer Verlobung am Valentinstag 2021 verkündeten das Paar in einem emotionalen Post, dass Eva schwanger ist.

Nur drei Monate später folgte dann das plötzliche Liebes-Aus. Das Paar gab ihre Trennung bekannt. Kurz zuvor war Chris für die Dreharbeiten des TV-Formats "Kampf der Realitystars" einige Wochen in Thailand gewesen. Chris sagte auf der Social-Media-Platform Instagram über die Trennung: „Wir hatten Probleme. Auch schon lange bevor ich weg war hatten wir Probleme, die wir immer versucht haben zu klären. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer“. Vor wenigen Wochen am 26.06.2021 erblickte ihr gemeinsames Baby Georg Angelos Benetatou das Licht der Welt. Für ihren gemeinsamen Sohn wolle Chris trotz Beziehungs-Aus da sein.

Chris Broy: Angebliche Affaire mit Jenefer Riili

Chris Broy gab nach den Dreharbeiten von „Kampf der Realitystars“ bekannt, dass er sich emotional verändert habe. Gerüchten zu Folge soll Jenefer Riili, die auch Kandidatin bei dem Trash-Format von RTL2 ist, der Grund für die emotionale Veränderung und die Trennung von Eva Benetatou sein.

Auch bei Jenefer und ihrem Freund Matthias Höhn scheint es zu kriseln. Grund für diese Annahme war das Löschen von gemeinsamen Instagram Fotos. Eine Trennung hat das Paar allerdings bislang nicht offiziell bestätigt. Jenefer bat auf YouTube ihre Fans um etwas Geduld, ein offizielles Statement zu ihrer Beziehung würde noch kommen. Dieser Akt war jedoch schon genug um die Gerüchteküche über eine Liaison zwischen Chris Broy und Jenefer Riili weiter anzuheizen.