Aktuell wird in Aachen der traditionsreiche CHIO ausgetragen. Bereits im Jahre 1924 fand das prestigeträchtige Turnier zum ersten Mal statt. In diesem Jahr gilt das Pferdesportturnier als wichtige Vorbereitung auf die Europameisterschaften in Dressur (Riesenbeck), Springen (Mailand) und Vielseitigkeit (Le Pin au Haras). Jedes Jahr pilgern rund 350.000 Reitsportfans in die alte Kaiserstadt. Da 2023 Großbritannien das Partnerland des CHIO ist, wird zur Eröffnungsfeier sogar royaler Besuch von der Insel erwartet.

Alle weiteren Infos zum CHIO 2023 in Aachen im Überblick.

Chio 2023: Zeitplan, Termine und Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier steigt am Dienstag, den 27. Juni um 20 Uhr. Mit der früheren Weltklasse-Reiterin Prinzessin Anne wird keine Geringere als die Schwester von König Charles III. an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Am Sonntag, den 2. Juli, werden die teilnehmenden Nationen dann ab 17.40 Uhr feierlich verabschiedet.

Der Zeitplan des CHIO 2023 im Überblick:

Dienstag, 27.06.2023

Springen:

15:30 – 16:15 Uhr Qualifikation U25-Springpokal

20.00 Uhr - 21.45 Uhr Eröffnungsfeier

Mittwoch, 28.06.2023

Springen:

14:15 – 15:20 Uhr Finale U25 Springpokal

16:00 – 17:50 Uhr Zwei-Phasen-Springprüfung, Höhe: 1,50 m

18:40 – 21:40 Uhr Springprüfung (Fehler/Zeit) mit Stechen (Flutlicht), Höhe: 1,55 m

Donnerstag, 29.06.2023

Springen:

16:30 -18:00 Uhr Springprüfung (Fehler/Zeit), Höhe: 1,50 m

19:30 – 22:35 Uhr Nationenpreis, Mannschaftsspringen mit zwei Umläufen (Flutlicht)

Dressur:

09:00 – 15:55 Uhr Grand Prix CDIO5*, 1. Wertungsprüfung Nationenpreis

Vierspänner:

10:15 – 15:20 Uhr Dressurprüfung, 1. Wertungsprüfung Nationenpreis

Freitag, 30.06.2023

Springen:

11:05 – 11:40 Uhr Zwei-Phasen-Springprüfung, Höhe 1,50 m

12:50 – 15:40 Uhr Springprüfung (Fehler/Zeit) mit Stechen, Höhe: 1,55 m

16:15 – 16:55 Uhr Jagdspringprüfung über Gräben und Wälle, Höhe: 1,40 m

Dressur:

17:45 – 19:25 Uhr Grand Prix Special CDI4*

19:45 – 20:50 Uhr Quadrillen Championat von Aachen 2023

Vielseitigkeit:

08:30 – 14:25 Uhr Teilprüfung Dressur:

17:45 – 19:25 Uhr Teilprüfung

Springen:

Samstag, 01.07.2023

Springen:

14:00 – 16:05 Uhr Springprüfung mit Siegerrunde, Höhe: 1,55 m

Dressur:

08:15 – 15:20 Uhr Grand Prix Special CDIO5*, 2. Wertungsprüfung Nationenpreis

16:50 – 17:00 Uhr Siegerehrung Nationenpreis

21:30 – 23:05 Uhr Grand Prix Kür CDI4* (Flutlicht)

Vielseitigkeit:

10:00 – 12:55 Uhr Teilprüfung Gelände

Vierspänner:

14:00 – 16:40 Uhr Marathonprüfung, 2. Wertungsprüfung Nationenpreis

Sonntag, 02.07.2023

Springen:

14:00 – 15:40 Uhr Großer Preis, 1. Umlauf, Höhe: 1,60 m

16:10 – 17:25 Uhr Großer Preis, 2. Umlauf und Stechen, Höhe: 1,60 m

Dressur:

10:00 – 12:55 Uhr Großer Preis von Aachen, Grand Prix Kür CDI5*

15:40 – 15:55 Uhr Siegerehrung Großer Preis von Aachen

Vierspänner:

10:00 – 12:30 Uhr Hindernisfahren mit Siegerrunde

13:05 – 13:30 Uhr Siegerehrung Einzel- und Mannschaftswertung

Welchen Stellenwert hat der CHIO in Aachen?

Der CHIO hat einen sehr hohen Stellenwert in der Pferdesportwelt. Neben dem großen Prestige des Turniers ist es Jahr für Jahr eine wichtige Bühne, auf dem Weg zu den anstehenden Großereignissen. 2023 sind das die EM-Turniere, und am Horizont taucht bereits Olympia 2024 in Paris auf.

Übertragung: Wird der CHIO im Free-TV und Livestream zu sehen sein?

Ab Dienstag wird der CHIO live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen im WDR übertragen. Der WDR überträgt täglich mindestens eine Veranstaltung in allen großen Disziplinen, angefangen mit der Eröffnungsfeier. Unter anderem laufen der Preis von Europa (Mittwoch) und der Nationenpreis (Donnerstag) im Springreiten zur Primetime. Am Sonntag steigt auch das ZDF in die Berichterstattung ein, dort wird ab 13.55 Uhr der Große Preis übertragen. Parallel zur TV-Ausstrahlung bietet der CHIO und ClipMyHorse.TV einen Livestream an. Zudem gibt es Highlights auf dem YouTube-Kanal des CHIO zu sehen.

Die TV-Sendezeiten des CHIO 2023 im Überblick:

Dienstag, 27.06.2023

20:15 – 21:45 Uhr WDR Live: Eröffnungsfeier

Mittwoch, 28.06.2023

20:15 – 21:45 Uhr WDR Live: Springreiten

Donnerstag, 29.06.2023

20:15 – 22:40 Uhr WDR Live: Springreiten Nationenpreis

Freitag, 30.06.2023

14:15 – 17:00 Uhr WDR Live: Springreiten

Samstag, 01.07.2023

11:00 – 13:00 Uhr WDR Live: Vielseitigkeit

15:15 – 17:15 Uhr WDR Live: Springreiten, außerdem: Zusammenfassung Dressur Grand Prix Special und Vierspänner Marathonprüfung

Sonntag, 02.07.2023