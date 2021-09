Am Freitag, 10.09., hat das Weltfest des Pferdesports in der Aachener Soers für Deutschland sehr erfolgreich mit den Wettbewerben der Voltigierer begonnen. Nach der offiziellen Eröffnungsfeier beginnen am Mittwoch beim Chio in Aachen 2021 die Prüfungen im Springreiten, der Dressur und in der Vielseitigkeit. Das größte Reitturnier der Welt dauert noch bis zum 19.09. So sind die bisherigen Ergebnisse beim Chio 2021 ausgefallen.

Chio in Aachen 2021 Preis der Sparkasse: Ergebnisse im Voltigieren

Chio in Aachen standen wichtige Prüfungen im Voltigieren auf dem Programm. Dabei zeichnete sich schnell ab, dass die Teams aus Deutschland kaum zu schlagen sind. Am ersten Wochenende desstanden wichtige Prüfungen imauf dem. Dabei zeichnete sich schnell ab, dass diekaum zu schlagen sind. Alle Infos zur Übertragung, zu Programm und Zeitplan gibt es hier nachzulesen.

Jannik Heiland und Janika Derks aus Deutschland erhielten im Nationenpreis die höchsten Einzelbewertungen (8,924 und 8,818 Punkte), das Team Fredenbeck wurde beste Gruppe (8,894). Das machte in Summe 26,636 Punkte und den Sieg für Deutschland I.

Rang zwei belegte Deutschland II mit Thomas Brüsewitz und Pauline Riedl (8,534 und 8,606 Punkte) im Einzel und in der Gruppe das Team Norka des VV Köln-Dünnwald (8,894) mit insgesamt 25,845 Punkten. Platz drei im Nationenpreis machte die Niederlande mit insgesamt 22,463 Punkten. Rang vier belegte Großbritannien, Rang fünf Russland.

Beim Preis der Sparkasse holten Justin van Gerven und Chiara Congia vom VV Köln-Dünnwald zuvor den Sieg im Pas de Deux. Alexandra Knauf longierte dabei die Hannoveraner-Stute Highlight HE – Tageswertung: 9,013 Punkte.

Ergebnislisten hält Ausführliche Ergebnisse der Reiterinnen und Reiter sowie Startlisten undhält die Webseite des Chio Aachen bereit.

Dressur, Springen und Co.: Disziplinen beim Chio in Aachen

In fünf Disziplinen treten 300 Reiter, Fahrer und Voltigierer aus 30 Nationen gegeneinander an. In allen fünf Disziplinen werden Nationenpreise vergeben. Die Disziplinen sind:

Springen

Dressur

Vielseitigkeit

Fahren

Voltigieren

Offiziell wird das Turnier am Dienstag, 14.09. eröffnet – im Rahmen einer Eröffnungsfeier. Zu den Highlights zählen unter anderem der Mercedes-Benz Nationenpreis am 16.09., der Große Preis von Aachen am 19.09. und der Große Dressurpreis von Aachen (19.09.).