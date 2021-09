Das größte Reitturnier der Welt ist erfolgreich gestartet. Vom 10.09. bis 19.09. findet der CHIO 2021 in Aachen statt. Beim „Concours Hippique International Officiel“ trifft sich die Elite des Reitsports. Reiterinnen und Reiter aus der ganzen Welt treten in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Vierspännerfahren und Voltigieren gegeneinander an.

Wann wird jede einzelne Disziplin ausgetragen? Wo ist der Chio 2021 in Aachen zu sehen? Alle Infos zum Zeitplan und zu Übertragung live im TV und im Stream gibt es in diesem Artikel.

Chio 2021 in Aachen: Datum, Termine und Zeitplan des Reitturniers

Nach der coronabedingten Absage 2020 ist die Auflage in diesem Jahr ein Neustart – wenn auch an einem ungewohnten Datum. Normalerweise findet das Turnier im Juni/Juli statt. Der Chio-Ausfall 2020 war der erste nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dafür hatte es im September ein kleineres Ersatz-Turnier gegeben.

Nun startete am Freitag, 10.09., das Weltfest des Pferdesports in der Aachener Soers mit den Wettbewerben der Voltigierer. Das Turnier dauert bis zum 19.09. Die Prüfungen im Springreiten, der Dressur und in der Vielseitigkeit starten am Mittwoch, 15.09.

Das sind die Termine samt Uhrzeit für die Prüfungen in den einzelnen Disziplinen beim Chio 2021 in Aachen:

Chio 2021 in Aachen: Programm am Freitag, 10.09.21

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Pflicht Damen (Einzelwertung) von 10 bis 11.35 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Pflicht Herren (Einzelwertung) von 12 bis 12.30 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Pflicht Gruppen von 13.30 bis 14.40 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Technik Damen (Einzelwertung) von 15.15 bis 17 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: Preis der Sparkasse . Technik Herren (Einzelwertung) von 17.15 bis 17.45 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Showprogramm „Pferd & Sinfonie“ von 20.30 bis 23 Uhr

Chio 2021 in Aachen: Programm am Samstag, 11.09.21

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Kür Pas de Deux von 10 bis 10.55 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Kür Gruppen von 11.30 bis 12.40 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Kür Damen (Einzelwertung) 14 bis 15.55 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Kür Herren (Einzelwertung) von 16.15 bis 16.50 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Showprogramm „Pferd & Sinfonie“ von 20.30 bis 23 Uhr

Chio 2021 in Aachen: Programm am Sonntag, 12.09.21

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Kür Pas de Deux von 10 bis 10.55 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: Preis der Sparkasse - Kür Gruppen von 13.30 bis 14 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Voltigieren: preis der Sparkasse - Kür Nationenpreis von 14.30 bis 16 Uhr in der Albert-Vahle-Halle

Ökumenischer Gottesdienst von 11.30 bis 12.30 Uhr

Soerser Sonntag (Tag der offenen Tür) ab 13 Uhr

Chio 2021 in Aachen: Programm samt Eröffnungsfeier am Dienstag, 14.09.21

Springen: Trainingsspringen (öffentlich und moderiert) von 12 bis 15 Uhr im Hauptstadion

Springen: Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, Preis der Familie Müter - Qualifikation (Springprüfung) von 15.30 bis 16.15 Uhr im Hauptstadion

Springen: Sparkassen-Youngsters-Cup (Springprüfung für junge Pferde) von 17 bis 18.30 Uhr im Hauptstadion

Offizielle Eröffnungsfeier von 20 bis 21.45 Uhr Offizielle Eröffnungsfeier

Chio 2021 in Aachen: Programm am Mittwoch, 15.09.21

Springen: Preis des Handwerks (Springprüfung Fehler/Zeit) von 11.30 bis 13.20 Uhr im Hauptstadion

Springen: Finale von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, Preis der Familie Müter (Springprüfung im Stechen) von 14.15bis 15.20 Uhr

Springen: Preis der Städte (Region Aachen in memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz) - Zwei-Phasen Springprüfung von 16 bis 17.50 Uhr im Hauptstadion

Springen: Turkish Airlines-Preis von Europa ( Springprüfung mit zwei Umläufen) von 18.40 bis 21.40 Uhr im Hauptstation

Chio 2021 in Aachen: Programm samt Nationenpreis am Donnerstag, 16.09.21

Dressur: Preis der VUV - Vereinigte Unternehmerverbände Aachen (Prix St. Georges) von 10 bis 12.05 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Dressur: Havens Pferdefutter-Preis (Grand Prix CDI4*) von 13.30 bis 17.40 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Vierspänner: Preis der Martello Immobilienmanagement GmbH & Co. KG (Dressurprüfung für Vierspänner, 1. Wertungsprüfung Einzel und Mannschaft) von 10.15 bis 14.35 Uhr im Fahrstadion

Springen: Sparkassen-Youngsters-Cup - Springprüfung für junge Pferde (Fehler/Zeit) von 14 bis 15.30 Uhr im Hauptstadion

Springen: STAWAG-Preis - Springprüfung (Fehler/Zeit) von 16.30 bis 18 Uhr im Hauptstadion

Springen: Mercedes-Benz Nationenpreis - Mannschaftsspringprüfung mit zwei Umläufen. Wanderpreis der Bundesrepublik Deutschland von 19-30 bis 22.35 Uhr im Hauptstadion

Chio 2021 in Aachen: Programm am Freitag, 17.09.21

Dressur: Preis der Familie Tesch (Grand Prix CDIO5*, Wertungsprüfung für den Lambertz Nationenpreis) von 8.30 bis 14.50 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Vielseitigkeit: SAP-Cup (Teilprüfung Dressur) von 8.30 bis 15 Uhr im Fahrstadtion

Vierspänner: Preis der Fa. Horsch, Der Entsorger („Jagd um die Punkte“ Vierspänner-Hindernisfahren) von 17 bis 19 Uhr im Fahrstadion

Springen: NetAachen-Preis - Young Riders Springprüfung (Fehler/Zeit) von 9.45 bis 10.30 Uhr im Hauptstadion

Springen: VBR-Preis (Zwei-Phasen-Springprüfung) von 11.15 bis 11.50 Uhr im Hauptstadion

Springen: RWE Preis von Nordrhein-Westfalen (Springprüfung mit Stechen) von 13 bis 15.40 Uhr im Hauptstadion

Springen: Preis der Soers (Jagdspringprüfung über Gräben und Wälle) von 16.15 bis 16.55 Uhr im Hauptstadion

Vielseitigkeit: SAP-Cup (Teilprüfung Springen) von 17.45 bis 19.25 Uhr im Hauptstadion

Dressur: Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung (Junge Reiter Dressurprüfung und Individual Competition) von 16 bis 17.40 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Dressur: Lindt-Preis (Grand Prix Spécial CDI4*) von 18.15 bis 20.15 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Dressur: Preis des Handwerks (Quadrillen Championat Aachen 2021, Nationale Dressurprüfung) von 20.45 bis 21.50 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Chio 2021 in Aachen: Programm am Samstag, 18.09.21

Vielseitigkeit: SAP-Cup (Teilprüfung Cross-Country) von 9.30 bis 12.25 Uhr auf der Geländestrecke Soers

Springen: NetAachen-Preis - Young Riders Springprüfung (Fehler/Zeit) von 13.30 bis 14.15 Uhr im Hauptstadion

Springen: Allianz-preis (Springprüfung mit Siegerrunde) von 15 bis 17 Uhr im Hauptstadion

Vierspänner: Preis der schwartz GmbH (Marathonprüfung für Vierspänner, 2. Wertungsprüfung Einzel und Mannschaft) von 14 bis 16.20 Uhr auf der Marathonstrecke Soers

Dressur: Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung (Young Riders Prix St. Georges Kür) von 9.30 bis 11.10 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Dressur: Meggle-Preis (Grand Prix Spécial CDIO5*, Wertungsprüfung für den Lambertz Nationenpreis) von 12 bis 14.50 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Dressur: Wotax-Preis (Intermédiaire I) von 17 bis 19 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Dressur: Grand Prix Kür CDI4* von 20 bis 22 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Springen: Sparkassen-Youngsters-Cup - Finale (Springprüfung für junge Pferde mit Stechen) von 19 bis 20.40 Uhr im Hauptstadion

Springen: porta-Cup (Kombinierte Spring-, Vielseitigkeits- und Fahrprüfung) von 21.30 bis 22.20 Uhr im Hauptstadion

Chio 2021 in Aachen: Programm samt Abschlussfeier und Großem Preis am Sonntag, 19.09.21

Dressur: Deutsche Bank Preis (Großer Dressurpreis von Aachen, Grand Prix Kür CDIO5*, Wertungsprüfung für den Lambertz Nationenpreis) von 9.45 bis 13 Uhr im Deutsche Bank Stadion

Vierspänner: Finale Wertungsprüfung Einzel- und Mannschaftswertung (Vierspänner-Hindernisfahren mit Siegerrunde) von 9.30 bis 11.40 Uhr im Fahrstadion

Springen: SAP-Preis - Springprüfung (Fehler/Zeit) von 11.15 bis 12.15 Uhr im Hauptstadion

Vierspänner: Siegerehrung für die Einzelwertung - Preis der Familie Richard Talbot von 12.40 bis 13.05 Uhr im Hauptstadion

Vierspänner: Siegerehrung in der Mannschaftswertung - Boehringer Ingelheim Nationenpreis von 12.40 bis 13.05 Uhr im Hauptstadion

Springen: Rolex Grand Prix - Der Große Preis von Aachen (Springprüfung mit zwei Umläufen und Stechen) von 13.30 bis 16.40 Uhr im Hauptstadion

Dressur: Siegerehrung Lambertz Nationenpreis (Siegerehrung für die Mannschaftswertung CDIO5*) von 16.40 bis 16.50 Uhr im Hauptstadion

Abschied der Nationen - Abschlussfieer im Hauptstadion von 17.10 bis 17.40 Uhr

Übertragung des Chio 2021 in Aachen im TV und Live-Stream

Das Weltfest des Pferdesports ist nicht nur vor Ort in den Stadien in Aachen zu sehen, sondern auch am Bildschirm. Der Chio 2021 wird sowohl im Fernsehen als auch im Livestream übertragen. Das größte Reitturnier der Welt wird über den Pferdesport-Sender ClipMyHorse.TV ausgestrahlt. Doch viele Events und Disziplinen sind auch live im TV zu sehen. Die Rechte hat neben dem WDR auch das ZDF. An folgenden Tagen und Uhrzeiten wird der Chio in Aachen live im Fernsehen übertragen:

14.09.: Eröffnungsfeier - live im WDR von 20.15 bis 21.45 Uhr

- live im WDR von 20.15 bis 21.45 Uhr 15.09.: Springen (Preis von Europa) - live im WDR von 20.15 bis 21.45 Uhr

16.09. Springen (Nationenpreis) - live im WDR von 20.15 bis 22.40 Uhr

17.09.: Springen (u.a. Preis von Nordrhein-Westfalen) - live im WDR von 14.15 bis 17 Uhr

18.09.: Vielseitigkeit - live im WDR von 10.30 bis 12.30 Uhr

18.09.: Springreiten - live im WDR von 15.15 bis 17.15 Uhr

19.09.: Dressur Grand Prix Kür - live im WDR von 11 bis 15.15 Uhr

19.09.: Springreiten ( „Rolex Grand Prix“ 2. Umlauf) live im ZDF von 15.40 bis 16.20 Uhr

19.09.: Springreiten ( „Rolex Grand Prix“ Stechen) - live im ZDF von 16.30 bis 16.40 Uhr

19.09.: Abschlussfeier - live im WDR von 19.30 bis 20 Uhr

Preisgeld beim Chio in Aachen: Wie hoch sind die Preise?

Insgesamt ist das CHIO mit 3,3 Millionen Euro dotiert, allein im Springen gibt es 2,7 Millionen Euro zu gewinnen. Höhepunkte sind der Nationenpreis (16.9.) und der Große Preis (19.9.) der Springreiter. Beide Prüfungen sind mit jeweils einer Million Euro ausgeschrieben.

Chio in Aachen findet 2021 statt: 3G-Corona-Regeln gelten

Normalerweise kommen im Schnitt über die zehn Tage rund 350 000 Besucher nach Aachen. Diesmal darf nur ein Drittel der Kapazität ausgenutzt werden. Zudem gilt für die Zuschauerinnen und Zuschauer 3G. Das bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete auf das Gelände dürfen. „Besser ein Turnier mit wenigen Zuschauern und ein tolles Turnier als kein Turnier oder eines ohne Zuschauer“, sagte Turnierdirektor Frank Kempermann.