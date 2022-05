Am heutigen Samstag, den 14.05.2022, findet das FA Cup Finale zwischen Chelsea London und dem FC Liverpool statt. Beide Teams standen sich bereits im EFL Cup Finale gegenüber. Dort gewann Liverpool nach einem dramatischen Elfmeterschießen. Im Halbfinale schalteten die „Reds“ Manchester City aus, Chelsea gewann gegen Crystal Palace und zog somit ins Endspiel ein. Für die „Blues“ ist es womöglich die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison, da sie in der Champions League ausgeschieden sind und in Meisterschaft einen zu großen Rückstand auf das Spitzenduo haben.

DAZN, Amazon Prime, Sky: Wo wird das Finale heute live im TV und Stream übertragen?

und Stream übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur Übertragung des Endspiels des FA Cup 2022 zwischen Chelsea und Liverpool im Überblick.

FA Cup Finale 2022 – Chelsea London vs. FC Liverpool: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das FA Cup Finale 2022 zwischen Chelsea London und dem FC Liverpool findet am Samstag, den 14.05.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 17:45 Uhr im Wembley Stadium in London. Schiedsrichter der Partie wird Craig Pawson (England) sein. Das Stadion wird natürlich ausverkauft sein. Das Wembley Stadium findet Platz für 90.000 Zuschauer.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Chelsea London, FC Liverpool

: Chelsea London, FC Liverpool Wettbewerb : FA Cup 2021/22, Finale

: FA Cup 2021/22, Finale Datum und Uhrzeit : 14.05.2022, 17:45 Uhr

: 14.05.2022, 17:45 Uhr Stadion/Spielort : Wembley Stadium, London

: Wembley Stadium, London Zuschauer : 90.000

: 90.000 Schiedsrichter: Craig Pawson (England)

Das nächste Duell der deutschen Trainer. Thomas Tuchel (l.) gegen Jürgen klopp (r.)

Chelsea gegen Liverpool heute im TV: Welcher Sender zeigt das Finale des FA Cups live?

Viele Fans fragen sich vor dieser Partie, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten für alle Fans. Das Endspiel im FA Cup zwischen Chelsea und Liverpool wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN sicherte sich die Rechte für das Finale des FA Cups 2022. Für Kunden wird das Spiel dort live und in voller Länge übertragen.

FA Cup Finale live: Wo wird Chelsea gegen Liverpool im TV und Stream übertragen?

Das Finale des FA Cups zwischen Chelsea London und dem FC Liverpool wird heute von dem Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt ab 17.: 25 Uhr. Moderator Tobi Wahnschaffe wird die Zuschauer dann durch die Übertragung begleiten. Kommentiert wird das Endspiel von Uli Hebel und ihm zur Seite steht Sebastian Kneißl als Experte. Um das Spiel im Fernsehen verfolgen zu können, müsst ihr den Sender DAZN 1 anschalten.

Alle Infos zur Übertragung am 14.05.2022 um 17:45 Uhr im Überblick:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Fußball auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?

Bundesliga, internationaler Fußball, Champions League, NFL, UFC, Boxen – das Programm bei DAZN ist umfangreich. Doch wie auch bei Netflix, Sky und Co. ist das Angebot der Plattform nicht kostenlos. Was kostet ein Abo? Gibt es einen Probemonat und was, wenn ich kündigen will? Wir haben euch alle Infos rund um die DAZN-Mitgliedschaft zusammengefasst.

FA Cup Finale 2022: Nächste Runde im deutschen Trainer-Duell

Im heutigen Finale des FA Cups treffen auch die Trainer Thomas Tuchel und Jürgen Klopp erneut aufeinander. Im Ligabetrieb endeten beide Begegnungen dieser Mannschaften mit einem Unentschieden. Doch Klopp besiegte seinen Kollegen Tuchel bereits im Finale des EFL Cups. Insgesamt trafen die beiden Trainer mit ihren Mannschaften schon 18 Mal aufeinander. Bei diesem Vergleich hat Jürgen Klopp ganz klar die Nase vorn. Zehn Partien gewannen die Teams von Klopp, lediglich nur drei die Tuchel-Mannschaften.