Donnerstag, 15.06.2023, „Charming Boys" ziehen ehemalige Kandidaten aus der erfolgreichen Gay-Dating-Show „Prince Charming" in eine Traumvilla und gehen auf Tuchfühlung. Welches Couple überzeugt als Dreamteam? Für die Männer geht es um den Titel „Charming Couple" 2023 und 10.000 Euro Preisgeld. Heiße Flirts, wilde Partys und spritzige Games – unter der Sonne Thailands suchen ab 17 flirtwillige Single-Männer ihren Mr. Right. In der neuen RTL-Show

Wann werden die Folgen auf RTL+ veröffentlicht? Läuft die Show auch im Free-TV? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Charming Boys“: Start und Sendetermine auf RTL+

In den vergangenen Jahren begeisterte die Datingshow „Prince Charming“ die Zuschauer. Nun legt RTL mit einem Spin-off der Show nach: Der Startschuss von „Charming Boys“ fällt am Donnerstag, 15.06.2023, auf RTL+. Die neue Show besteht aus insgesamt zehn Folgen, die in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 15.06.2023

Folge 2: Donnerstag, 22.06.2023

Folge 3: Donnerstag, 29.06.2023

Folge 4: Donnerstag, 06.07.2023

Folge 5: Donnerstag, 13.07.2023

Folge 6: Donnerstag, 20.07.2023

Folge 7: Donnerstag, 27.07.2023

Folge 8: Donnerstag, 03.08.2023

Folge 9: Donnerstag, 10.08.2023

Folge 10: Donnerstag, 17.08.2023

„Charming Boys“: Wann kommen die Folgen im Free-TV?

„Charming Boys“ ist das Spin-off der beliebten Datingshow „Prince Charming“. Auch diese lief anfangs exklusiv auf RTL+. Die Folgen wurden jedoch einige Wochen später auch im Free-TV auf Vox ausgestrahlt. Ob dies auch bei „Charming Boys“ der Fall sein wird, ist aktuell nicht bekannt, denn bisher hat RTL noch keine Sendetermine für eine Ausstrahlung im Free-TV genannt. Sobald die entsprechenden Informationen hierzu veröffentlicht werden, findet ihr sie hier.

„Charming Boys“: So funktioniert die neue Datingshow

Heiße Flirts, wilde Partys und spritzige Games – in dem Spin-off der erfolgreichen Gay-Dating-Show „Prince Charming“ suchen „Charming“-Allstars aus den vergangenen Staffeln sowie Newcomer ihren Mr. Right. Nach und nach ziehen insgesamt 17 flirthungrige Singles in eine thailändische Traumvilla und gehen auf Tuchfühlung. Bei Dates in wahrhaft paradiesischer Kulisse und bei hohen Temperaturen lernen sich die Boys (neu) kennen. Wer zieht sich für intime Zweisamkeit in die Charming Suite zurück? Welches Couple überzeugt als Dreamteam in den Games? Wer liefert den hottesten Gay Gossip? Wer hatte schon vor der Show ein Techtelmechtel? Und welche Boys haben noch Altlasten zu klären?

Jeder Charming Boy, der am Ende einer Gentlemen’s Night keine Krawatte bekommen hat und damit kein Teil eines Couples ist, muss die Villa verlassen. Die beiden Männer, bei denen bis zum Ende die Funken sprühen, werden das „Charming Couple“ 2023 und nehmen 10.000 Euro mit nach Hause.

Wo wurde „Charming Boys“ gedreht?

Von Bali über Mexiko bis Griechenland – die Dreharbeiten im Reality-TV finden meistens an den tropischsten Orten statt. Und auch in „Charming Boys“ geht es für die Kandidaten an ein Traumziel: Sie suchen ihren Mr. Right unter der Sonne Thailands. Genauer gesagt auf der thailändischen Insel Koh Samui, die vor allem für ihre palmengesäumten Strände, Kokospalmenhaine und den dichten Bergregenwald bekannt ist.

„Charming Boys“: Das sind die Teilnehmer

In der ersten Staffel der Datingshow „Charming Boys“ suchen insgesamt 17 flirthungrige Single-Männer ihren Mr. Right. Der Sender hat bereits einige Wochen vor dem Start der Sendung bekannt gegeben, wer die Kandidaten der neuen Show sind. Wer dabei ist, erfahrt ihr hier: