Die erfolgreiche Gay-Dating-Show „Prince Charming“ bekommt ein Spin-off: In „Charming Boys“ suchen „Charming“-Allstars aus den vergangenen Staffeln sowie Newcomer ihren Mr. Right. Die 17 Singles ziehen dafür in eine thailändische Traumvilla und lernen sich bei Dates in wahrhaft paradiesischer Kulisse und bei hohen Temperaturen näher kennen. Wer findet seine große Liebe und verlässt die Show am Ende als „Charming Couple“ 2023 und mit 10.000 Euro Preisgeld?

Welche Single-Männer bei „Charming Boys“ dabei sind, erfahrt ihr hier – wir haben euch Infos und Bilder zu den Kandidaten.

„Charming Boys“: Das sind die Kandidaten

Insgesamt 17 flirtwillige Single-Männer wagen sich an das Abenteuer „Charming Boys“. In der neuen Datingshow suchen sie ihren Mr. Right und gehen dafür auf Tuchfühlung. Das Besondere an ihnen: Die meisten haben in den vergangenen Jahren bereits an der erfolgreichen Gay-Datingshow „Prince Charming“ teilgenommen, dort jedoch nicht ihren Traummann gefunden. Demgegenüber sind jedoch auch einige Newcomer am Start.

Aaron

Der 28-jährige Kölner Aaron nahm an der ersten Staffel der Gay-Datingshow „Prince Charming“ teil, musste diese jedoch in Folge 7 verlassen. Bei seinem Einzeldate mit dem „Prince Charming“ Nicolas musste dieser sich übergeben. Aaron ist seit fünf Jahren Single und arbeitet privat als Content Creator. Die Besonderheiten an ihm: Er trägt am liebsten gelb und liebt Taylor Swift.

Aaron will seinen Traummann finden.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Basti

Basti ist 23 Jahre alt und kommt aus Köln. Der Student nahm an der vierten Staffel von „Prince Charming“ teil und gewann den Kampf um das Herz von Fabian. Eine Beziehung entwickelte sich jedoch nicht, sodass der „Prince Charming“ Fabian eine Liaison mit dem zweitplatzierten Tim begann. Basti war zuerst verletzt, hat dann aber begonnen, jemand anderen zu daten. In den vergangenen Jahren hat er Leistungssport betrieben. Außerdem ist sein persönliches Ziel im Leben viel Geld zu verdienen und reisen zu gehen.

Bastis persönliches Ziel im Leben ist es, viel Geld zu verdienen und zu reisen.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Gino

Der 35-jährige Berliner Gino nahm an der zweiten Staffel von „Prince Charming“ teil. In der Show galt er als Lästerschwester der Staffel. In der achten Folge bekam er von Alex keine Krawatte mehr und musste die Show dementsprechend verlassen. Seine Vorlieben bei Männern sind Surfer-Haare und schöne Zähne. Des Weiteren bedeutet Liebe für ihn Schmetterlinge im Bauch zu haben.

Gino steht bei Männern auf Surfer-Haare und schöne Zähne.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Jan

Jan ist 28 Jahre alt und kommt aus Wien. Der Lehrer nahm an der dritten Staffel der beliebten Datingshow „Prince Charming“ teil und stieg in der siebten Folge freiwillig aus. Über seine Vorlieben bei Männern sagt er: „Gerne bärtig und haarig. Sie sollten wissen, wer sie sind und was sie wollen. Das trifft häufiger auf Ältere zu.“ Jan ist bereits seit drei Jahren Single und will jetzt den Mann seines Lebens finden.

Jan mag Männer, die wissen, was sie wollen.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Jan Maik

Der 33-jährige Züricher Jan Maik war in der zweiten Staffel von „Prince Charming“ zu sehen. Darin begann er eine Liaison mit seinem Konkurrenten Joachim, sodass die beiden sich schlussendlich entschieden, die Show in Folge 6 freiwillig zu verlassen. Beruflich ist er als Senior Manager und HR Business Partner EMEA tätig. Sich selbst beschreibt er als abenteuerlustig, offen für Neues, energiegeladen, sportlich und zielstrebig. Liebe bedeutet für ihn ein Zeichen der Verbundenheit, des Vertrauens und der Hingabe.

Jan Maik ist abenteuerlustig und offen für Neues.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Kevin

Kevin ist 33 Jahre alt und stammt aus Köln. Der Branch Supervisor nahm an der dritten Staffel von „Prince Charming“ teil. In Folge 5 bekam er von Kim keine Krawatte mehr und musste die Show dementsprechend verlassen. Während seiner Zeit in der Sendung nahm er kein Blatt vor den Mund. Über sich selbst sagt er, dass er die Männer mit seinem Charme, seinem Lächeln, seinem Duft und seiner Schlagfertigkeit um den Verstand bringt. Auf die Frage, warum er seiner Meinung nach Single ist, antwortete er mit: „Weil mir in meiner Traummann-Bäckerei bisher jedes Mal eine Zutat gefehlt hat…“

Kevin bringt andere Männer mit seinem Charme und Lächeln um den Verstand.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Martin

Der 29-jährige Hamburger Martin war in der ersten Staffel von „Prince Charming“ zu sehen. Während der Sendung war er hin- und hergerissen zwischen dem Kandidaten Kiril und dem „Prince Charming“ Nicolas. Schlussendlich verließ er die Villa gemeinsam mit Kiril in Folge 5. Martin ist seit rund einem Jahr Single und arbeitet beruflich als Entrepreneur und Influencer. Sein schönstes Erlebnis bisher war es, nach seinem Coming-Out zu sehen, dass seine Bezugspersonen ihn genauso lieben, wie er ist.

Martin war erleichtert, als er gesehen hat, dass seine Bezugspersonen ihn so lieben, wie er ist.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Maurice

Maurice ist 24 Jahre alt und kommt aus Köln. Der Marketing Manager ging aus der dritten Staffel von „Prince Charming“ als Gewinner hervor. Aktuell hat er jedoch keinen Kontakt mehr zu „Prince“ Kim und möchte das auch erstmal nicht. Trotzdem wird er die gemeinsame Zeit immer in Erinnerung behalten. Die Frage, warum er die große Liebe im TV sucht, beantwortete er mit: „Unter der griechischen Sonne war‘s nicht von langer Dauer, vielleicht meint die thailändische Sonne es besser mit mir. Hat schließlich einmal geklappt, warum nicht nochmal ein 2. Mal?“. Sein Traummann sollte vor allem ein gutes Herz haben, Essen lieben und ihn zum Lachen bringen können.

Maurice wünscht sich, dass sein Mr. Right ihn zum Lachen bringen kann.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Philippe

Der 30-jährige Philippe kommt aus Sankt Vith in Belgien und nahm an der vierten Staffel von „Prince Charming“ teil. Obwohl er in Folge 8 ausgeschieden ist, erheiterte er die anderen Kandidaten und das Publikum mit diversen esoterischen Zeremonien. Beruflich arbeitet er als Unternehmer und ist seit zwei Jahren Single. Wie weit er mit den anderen Kandidaten der Show gehen möchte, weiß er im Voraus noch nicht, denn er möchte dies aus dem Moment heraus entscheiden.

Philippe entscheidet gerne aus dem Moment heraus.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Tim

Tim ist 26 Jahre alt und kommt aus Luzern in der Schweiz. Die vierte Staffel von „Prince Charming“ verließ er als Zweitplatzierter. Obwohl er nur Zweiter wurde, kam „Prince“ Fabian kurz nach der Show auf ihn zu. Die beiden dateten sich, letztendlich haben jedoch beide gemerkt, dass es nicht funktioniert. Der Social Media Manager ist seit zweieinhalb Jahren Single und beschäftigt sich in seiner Freizeit am liebsten mit Fitness und dem Drehen von YouTube-Videos.

Tim dreht gerne YouTube-Videos.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Leon

Der 28-jährige Kölner Leon hat bisher noch keine Reality-TV-Erfahrung gesammelt. Beruflich arbeitet er als Hair- & Make-up-Artist und Model. Über sich selbst sagt er, dass er optimistisch und weltoffen ist und eine Schwäche für Aperol Spritz hat. Er genießt das Leben auf die leichte Art und kann keine Lachanfälle unterdrücken. Letzteres hat ihm in der Vergangenheit schon das ein oder andere peinliche Erlebnis beschert.

Leon ist ein optimistischer Mensch und genießt das Leben auf die leichte Art.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Lukas

Lukas ist 23 Jahre alt und stammt aus Hamburg. Die Reality-TV-Welt ist für den Finanzberater komplettes Neuland. An Männern mag er vor allem, wenn sie größer und älter sind als er, muskulös und südländisch. Sich selbst beschreibt er dagegen als aufgeschlossen, humorvoll und charakterstark. Über seine Pläne bei „Charming Boys“ sagt er: „Ich möchte dafür sorgen, dass unsere Staffel die krasseste, emotionalste und unterhaltsamste wird.“

Lukas steht auf Männer, die größer und älter als er sind.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Nik

Auch der 31-jährige Nik hat bisher noch keine Erfahrung im deutschen TV gesammelt. Der Berliner arbeitet beruflich als Key Account Manager und beschreibt sich selbst als eine „People Person“. Unter Menschen geht er dementsprechend erst richtig auf. Seine Freunde nennen ihn außerdem „Fun Fact Nik“, da er das größte unnütze Wissen besitzt. Liebe bedeutet für Nik das unbewusste Lächeln im Gesicht, wenn einem die andere Person schreibt.

Nik geht unter Menschen erst richtig auf.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Pitzi

Für den 32-jährigen Pitzi ist die Reality-TV-Welt komplettes Neuland. Der Hair & Make-up Artist aus Hamburg ist seit etwa einem Jahr Single. Dies ist für ihn derzeit jedoch kein Problem, da er sein Leben lang in Beziehungen war und jetzt endlich seinen Mr. Right finden will. Es stört ihn nicht, wenn dies etwas länger dauern sollte.

Pitzi findet es nicht schlimm, dass er aktuell Single ist.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Rudi

Der 36-jährige Berliner Rudi ist seit einem Jahr Single. Im deutschen TV war es bisher noch nicht zu sehen, weshalb seine Teilnahme an „Charming Boys“ für ihn eine Premiere darstellt. Beruflich ist er als Personal Trainer und Tänzer aktiv. In seinem Kleiderschrank muss immer Ordnung herrschen, sodass sogar jede seiner Socken ihren Platz hat. Die Frage, wie weit er mit den anderen Männern in der Show gehen will, beantwortete er mit: „Küssen, kuscheln und mehr wird man sehen.“

Rudi arbeitet als Personal Trainer und Tänzer.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Sebastian

Der 35-jährige Sebastian ist auch unter dem Spitznamen Wolle bekannt. Der aus Berlin stammende Senior Projektmanager und Entrepreneur hat bisher an noch keinem TV-Format teilgenommen. Er ist seit eineinhalb Jahren Single und nennt als seinen Fun Fact, dass er es liebt, Pickel auszudrücken. Liebe bedeutet für ihn: „Wenn du deinem Gegenüber in die Augen schaust und du alles siehst, was du brauchst.“

Sebastian ist seit eineinhalb Jahren Single.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Vladi

Auch der 36-jährige Vladi hat bisher noch keine Erfahrung im deutschen TV gesammelt. Der Kölner arbeitet beruflich als Künstler und ist seit fünf Jahren Single. Über sich selbst sagt er, dass er Dialekte liebt und auch mehrere selbst spricht. Liebe bedeutet für ihn die essenzielle Kraft, die die Menschen antreibt. Vladi hat keinen bestimmten Typ Mann, den er bevorzugt. Emotionale Intelligenz und Humor sind ihm jedoch sehr wichtig.