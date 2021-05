Am heutigen Mittwochabend, den 05.05.2021, steht das Rückspiel im Halbfinale der Champions League zwischen Chelsea London und Real Madrid an. Gesucht wird nach Manchester City der zweite Finalist für das Endspiel am 29.05.2021 in Istanbul.

Der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel hat am heutigen Mittwochabend gegen Real Madrid nach dem 1:1 Auswärtssieg im Hinspiel gute Karten. „Es ist ein Halbfinale, der Druck ist da, es ist ein K.o.-Spiel. Also ist es notwendig, mit einem gewissen Glauben und Selbstvertrauen reinzugehen, sonst haben wir keine Chance“, sagte der 47-Jährige. „Wir fühlen, dass wir stärker sein können. Wir haben jetzt Spieler geschont, wir hatten drei Tage Erholung zwischen den Spielen, jetzt kommt es darauf an, die Intensität während des gesamten Spiels zu behalten.“

Chelsea oder Real Madrid – Welche Mannschaft kann heute den Einzug ins Champions-League-Finale klar machen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

Chelsea London gegen Real Madrid heute: Anstoß, Spielort, Prognose, Tipp

Das Champions League Spiel zwischen Chelsea und Real wird am Mittwochabend, den 05.05.021 um 21:00 Uhr in London angepfiffen.

knappes Ergebnis wahrscheinlich. Die bessere Ausgangssituation hat sich allerdings aufgrund des Auswärtstores Chelsea erarbeitet. Real muss daher unbedingt gewinnen oder zumindest ein Unentschieden mit mehr als einem geschossenen Tor erreichen. Das dürfte gegen die stabile Londoner Mannschaft schwer werden. Daher lautet die Prognose: Chelsea London zieht ins CL-Finale ein und beschert der Fußballwelt ein englisches Endspiel. Das Hinspiel vor knapp einer Woche endete mit einem 1:1 Unentschieden. Auch im heutigen Rückspiel ist einwahrscheinlich. Die bessere Ausgangssituation hat sich allerdings aufgrund des Auswärtstores Chelsea erarbeitet. Real muss daher unbedingt gewinnen oder zumindest ein Unentschieden mit mehr als einem geschossenen Tor erreichen. Das dürfte gegen die stabile Londoner Mannschaft schwer werden. Daher lautet die: Chelsea London zieht ins CL-Finale ein und beschert der Fußballwelt ein englisches Endspiel.

Alle Infos im Überblick:

Teams: Chelsea London, Real Madrid

Wettbewerb: Champions League 2020/2021, Halbfinale, Rückspiel

Datum und Uhrzeit: 05.05.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Stamford Bridge, London

Schiedsrichter: Daniele Orsato, Italien

Champions League heute live: Übertragung von Chelsea vs. Real im Free-TV, Sky oder DAZN-Stream?

Das Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Chelsea London und Real Madrid wird nicht live im Free-TV übertragen. Fußball-Fans können sich die Begegnung auf Sky oder auf DAZN in voller Länge ansehen.

Alle Infos zur Übertragung Chelsea vs. Real am 05.05.2021 um 21:00 Uhr im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1

Livestream: SkyTicket, SkyGo, DAZN

So könnt ihr das Champions League Halbfinale online kostenlos im Live-Stream schauen

Auch wenn die Champions-League-Partie Chelsea gegen Real Madrid nicht im kostenlosen Fernsehen verfügbar ist, könnt ihr das Halbfinal-Rückspiel dennoch vollkommen gratis verfolgen. Ihr müsst hierfür nur einen kostenlosen Probemonat auf DAZN abschließen. Alle Infos hierzu findet ihr hier: