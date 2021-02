Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City – so lautet am Mittwoch, den 24.02.2021, eines von zwei Achtelfinal-Hinspielen in der Champions League.

Aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen wird die Partie allerdings nicht in Gladbach, sondern in Budapest stattfinden.

Welches Team sich dann eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen kann, können sich Fußball-Fans am Mittwochabend live im TV und Stream ansehen. Doch wird die Begegnung auf Sky oder DAZN gezeigt? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Champions League 2020/2021 aktuell: Gladbach gegen Man City morgen

Welchem Team vor der Partie am Mittwoch die Favoritenrolle zuteilwird, dürfte angesichts der aktuellen Form beider Mannschaften eindeutig sein. Denn während Gladbach in den vergangenen vier Bundesligaspielen keinen einzigen Sieg einfahren konnte, geht Man City mit einer Serie von 13 gewonnenen Ligaspielen in Folge in das Achtelfinal-Hinspiel. Mit zehn Punkten Vorsprung nach 25 Spielen ist die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola in England aktuell klar auf Meisterkurs.

Gladbach gegen Manchester City: Direkter Vergleich, Historie und Ergebnisse

Auch der direkte Vergleich zwischen Gladbach und Manchester City lässt nicht unbedingt eine Überraschung erahnen: In sechs gespielten Begegnungen konnten die Gladbacher lediglich einen Sieg holen. Zwei Mal trennte man sich unentschieden und drei Mal gewannen die Engländer. Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand in der Champions League Saison 2016/17 statt, bei dem man sich in der Vorrunde mit einem 1:1 trennte.

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City im Überblick:

Spielinfo: Champions League 2020/2021, Achtelfinale, Hinspiel

Anpfiff: 24.02.2021, 21:00 Uhr

Stadion: Puskas Arena, Budapest

Übertragung: Gladbach gegen Manchester City live auf Sky und DAZN

Das Champions League Achtelfinale zwischen Gladbach und Manchester City wird von Sky in der Konferenz, parallel zu Atalanta Bergamo gegen Real Madrid, übertragen. In voller Länge ist das Spiel nur auf der Streamingplattform DAZN zu sehen. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV: SkySport1 (ab 19:30 Uhr)

Live-Stream: SkyTicket, SkyGo, DAZN (ab 20:30 Uhr)

