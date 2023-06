In Istanbul steigt am Samstag, 10.06.23, das Finale der UEFA Champions League zwischen Inter Mailand und Manchester City . Star-Trainer Pep Guardiola will nach der Niederlage im Endspiel 2021 im CL-Finale gegen Inter Mailand nun endlich den großen Wurf schaffen und den Henkelpott nach Manchester holen. Die Chancen stehen gut. Die meisten Experten sehen ManCity als Favorit im Finale.

Doch wie oft konnte Manchester City die Champions League bislang gewinnen? Die Informationen hierzu im Überblick.

Wie oft hat Manchester City bislang die Champions League gewonnen?

Manchester City gilt seit gut zehn Jahren als europäisches Topteam. Erst mit dem finanziellen Einstieg und der Übernahme der City Football Group, die sich mehrheitlich im Besitz der Herrscherfamilie des arabischen Emirats Abu Dhabi befindet, spielen die „Sky Blues“ durch ihre finanzielle Potenz regelmäßig um internationale Titel.

Den UEFA Cup, der Vorgängerwettbewerb der Europa League, konnte Manchester City noch nie gewinnen.

Am Europapokal der Landesmeister, dem Vorgängerwettbewerb der UEFA Champions League, nahm Manchester City in der Saison 1968/69 nur einmal teil und schied damals in der 1. Runde direkt aus. In der Champions League nimmt Manchester City erst seit der Saison 2011/12 regelmäßig teil. Tatsächlich konnte Manchester City bislang noch nie die UEFA Champions League gewinnen. Die größten Erfolge in diesem Wettbewerb waren der Finaleinzug 2021 sowie zwei Halbfinal-Teilnahmen 2016 und 2022.

City-Kapitän Ilkay Gündogan könnte mit seinem Team zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte von ManCity die Champions League gewinnen.

Nach der bitteren Finalniederlage gegen Chelsea im Jahr 2021 will Pep Guardiola mit seinem Star-Ensemble endlich die Champions League gewinnen. Angesichts der enormen finanziellen Ressourcen, welche die Eigentümergruppe der Cityzens seit ihrer Übernahme in das Team steckte, ist der Druck sicherlich hoch, den Henkelpott zu gewinnen.