Champions League steht bevor, dann ist die Saison 2021/22 vorbei. Ob Saison 2022/23 wieder von vorne losgeht. Hier in diesem Text beantworten wir diese Fragen: Das Finale für diesteht bevor, dann ist die Saison 2021/22 vorbei. Ob Liverpool oder Real - einer der beiden wird sicher die Sommerpause genießen können, bevor es mit derwieder von vorne losgeht. Hier in diesem Text beantworten wir diese Fragen:

Wann findet die CL Auslosung für die Gruppenphase statt?

für die Gruppenphase statt? Wie sehen die Lostöpfe aus?

aus? Welche Mannschaften haben sich qualifiziert?

haben sich qualifiziert? TV und Übertragung : Wo kann man die Auslosung anschauen?

: Wo kann man die Auslosung anschauen? Wann gehen die Spiele der neuen Saison los?

Champions League 2022/23: Mannschaften, Lostöpfe und Qualifikation

Noch stehen nicht alle Mannschaften für die kommende Saison fest. Die letzten Plätze müssen noch bei den Qualifikationsrunden im Juli und August belegt werden. Folgende Mannschaften haben ihre Plätze aber schon sicher:

Lostopf 1

FC Bayern

Eintracht Frankfurt

Real Madrid

Manchester City

AC Milan

Paris Saint-Germain

FC Porto

FC Liverpool ODER Ajax

Lostopf 2

RB Leipzig

Liverpool ODER Ajax

FC Chelsea

FC Barcelona

Juventus Turin

Atletico Madrid

FC Sevilla

Tottenham Hotspur

Lostopf 3

Borussia Dortmund

RB Salzburg

Schachtar Donezk

Inter Mailand

SSC Neapel

Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen

Lostopf 4

Olympique Marseille

Club Brügge

Celtic Glasgow

Sieger Qualifikation

Die Qualifikation entscheidet über die verbleibenden Plätze bei der Champions League. Die Auslosung für die Quali-Spiele findet am 7. Juni 2022 statt. Danach gibt es folgende Qualifikationsrunden:

Vorrunde Halbfinale: 21. Juni

Vorrunde Finale: 24. Juni

1. Quali-Runde: 5./6. & 12./13. Juli

2. Quali-Runde: 19./20. & 26./27. Juli

3. Quali-Runde: 2./3. & 9. August

Play-Offs: 16./17. & 23./24. August

CL-Auslosung: Termin, TV-Übertragung und Livestream

Nachdem alle finalen Plätze für die Champions League belegt wurden, findet die Auslosung für die Gruppenphase statt. Hier alle wichtigen Infos:

Wann : 25. August 2022

: 25. August 2022 Uhrzeit : Noch nicht bekannt

: Noch nicht bekannt Free-TV : -

: - Livestream: vmtl. DAZN und Sky

Champions League 2022/23: Termine für Gruppenphase & K.o.-Runde

Nach der ersten Auslosung kann die CL-Saison 2022/23 starten. Die ersten sechs Spieltage entscheiden, wer es in die K.o-Runde schaffen wird. Die Termine für die Gruppenphase im Überblick:

1. Spieltag: 6./7. September

2. Spieltag: 13./14. September

3. Spieltag: 4./5. Oktober

4. Spieltag: 11./12. Oktober

5. Spieltag: 25./26. Oktober

6. Spieltag: 1./2. November

Die Auslosung für das Achtelfinale findet dann am 7. November statt. Die K.o.-Runde kann im Jahr 2023 starten. Das Finale wird am 10. Juni 2023 in Istanbul steigen.