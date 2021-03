In der 1. Bundesliga findet heute, am 10.03.2021, das Nachholspiel zwischen Arminia Bielfeld und Werder Bremen statt. Die Begegnung hätte eigentlich Anfang Februar am 20. Spieltag gespielt werden sollen, wurde aber wegen eines heftigen Schneesturms kurzfristig abgesagt.

Welches Team kann sich am heutigen Mittwoch wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sichern? Das können Fußball-Fans live im TV und Stream verfolgen.

Alle Infos zur Live-Übertragung auf Sky oder DAZN im Überblick.

Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen: Nachholspiel heute

Das Nachholspiel am Mittwochabend ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Die Bremer stehen mit aktuell 27 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Werder könnte sich also mit einem Sieg vorerst aus dem Abstiegskampf verabschieden. Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt warnte jedoch davor, die Bedeutung des Spiels zu überhöhen. „Die Saison ist danach nicht zu Ende“, sagte der Bremer. Dennoch wären die Norddeutschen mit einem Dreier in Bielefeld so gut wie gerettet.

Das wird die Arminia aus Bielfeld mit allen Mitteln verhindern wollen. Der Aufsteiger rangiert mit 19 Zählern auf Platz 16 und könnte mit einem Heimsieg die Abstiegsränge verlassen.

Alle Infos zum Nachholspiel zwischen Bielefeld und Bremen im Überlick:

Spieltag: 20. Spieltag (verlegt auf den 24. Spieltag), 1. Fußball Bundesliga, Saison 2020/2021

Anpfiff: 10.03.2021, 18:30 Uhr

Stadion: Schüco-Arena, Bielefeld

Bielefeld gegen Bremen Übertragung: Live im TV und Stream?

Das Bundesligaspiel zwischen Bielefeld und Bremen wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die alleinigen Rechte an der Übertragung gesichert. Somit wird das Spiel nicht auf DAZN zu sehen sein.

Free-TV: -

Pay-TV: SkySport1 (ab 18:15 Uhr)

Kostenloser Stream: -

Kostenpflichtiger Stream: SkyGo, SkyTicket

