Der 20. Spieltag der 1. Bundesliga startet am heutigen Freitag, 21.01.2022, und läuft bis Sonntag, 23.01.2022. Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld eröffnet den Spieltag. Am Samstag ist Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim gefordert. Der BVB steht nach dem Aus im DFB-Pokal gehörig unter Druck. Der FC Bayern schließt am Sonntag mit der Partie bei Hertha BSC den Spieltag ab.

Wo wird der der 20. Spieltag der 1. Bundesliga live im TV übertragen?

übertragen? Wer zeigt die Spiele im Livestream ?

? Gibt es eine kostenlose Übertragung?

Hire findet ihr alle Infos zur Übertragung des 20. Spieltag der 1. Bundesliga vom 21. bis zum 23. Januar bei DAZN und Sky.

Übertragung live im TV und Stream – DAZN oder Sky? Wer zeigt die Spiele am 20. Spieltag der 1. Bundesliga?

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der Bundesliga am Freitag und Sonntag.

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an den Spielen am Samstag gesichert und zeigt alle Spiele um 15:30 Uhr als Einzelspiel und in der Konferenz sowie das Topspiel um 18:30 Uhr. Abonnenten können die Spiele entweder im linearen Sky-Programm oder im Livestream sehen.

20. Spieltag der Bundesliga live: Übertragung von BVB, FC Bayern und Co. im Free-TV und Livestream

Der 20. Spieltag der 1. Bundesliga steht an und wie immer fragen sich die Fans: Wer überträgt die Spiele live im TV und Stream? Ein Überblick über die 20. Spieltag der Bundesliga:

Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld

Anstoß: Freitag, 21.01.2022, 20:30 Uhr

Freitag, 21.01.2022, 20:30 Uhr Übertragung: DAZN überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge.

Bayer Leverkusen – FC Augsburg

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Union Berlin

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

SC Freiburg – VfB Stuttgart

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr TV-Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

Nach dem Aus im Pokal ist Thorgan Hazard mit Borussia Dortmund am 20. Spieltag der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim gefordert.

© Foto: Christian Charisius/dpa

SpVgg Greuther Fürth – 1. FSV Mainz 05

Anstoß : Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 22.01.2022, 15:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

VfL Bochum – 1. FC Köln

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 18:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 18:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

RB Leipzig – VfL Wolfsburg

Anstoß: Sonntag, 23.01.2022, 15:30 Uhr

Sonntag, 23.01.2022, 15:30 Uhr TV-Übertragung: DAZN überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge.

Hertha BSC – FC Bayern München

Anstoß: Sonntag, 23.01.2022, 18:30 Uhr

Sonntag, 23.01.2022, 18:30 Uhr TV-Übertragung: DAZN überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge.

2. Bundesliga live: Übertragung im TV und Livestream

Auch die 2. Bundesliga ist an diesem Wochenende wieder mit Top-Spielen am Start. Wo die Spiele übertragen werden, seht ihr hier: