Am Wochenende geht es, nach dem DFB-Pokal unter der Woche, in der Liga weiter. Von Freitag, 21.01., bis Sonntag, 23.01., steht der 20. Spieltag in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Mit dem Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli sowie dem Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg startet die Liga ins Wochenende. Am Samstag treffen unter anderem der SC Paderborn und Werder Bremen aufeinander. Außerdem ist Schalke zu Gast bei Erzgebirge Aue.

Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung des 20. Spieltag der 2. Bundesliga vom 21. bis zum 23. Januar bei Sky und Sport1.

Übertragung live im TV und Stream – DAZN oder Sky? Wer zeigt die Spiele am 20. Spieltag der 2. Bundesliga?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga am Freitag (18:30 Uhr), Samstag (13:30 Uhr und 20:30 Uhr) und Sonntag (13:30 Uhr) als Einzelspiele und in der Konferenz. Abonnenten können die Spiele entweder im linearen Sky-Programm oder im Livestream sehen.

Sport1 zeigt das Samstagabend-Spiel Erzgebirge Aue – Schalke 04 um 20:30 Uhr live.

Die Highlights der Samstagsspiele gibt es am Samstagabend bei ARD und ZDF zu sehen. Außerdem zeigt der Sender ARD One eine Zusammenfassung der Freitagabend-Spiele.

20. Spieltag der 2. Liga live: Übertragung von HSV, St. Pauli, Schalke, Werder und Co. im Free-TV und Livestream

Der 20. Spieltag der 2. Bundesliga steht an und wie immer fragen sich die Fans: Wer überträgt die Spiele live im TV und Stream? Ein Überblick über die 20. Spieltag der 2. Bundesliga:

Hamburger SV – FC St. Pauli

Anstoß: Freitag, 21.01.2022, 18:30 Uhr

Freitag, 21.01.2022, 18:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg

Anstoß: Freitag, 21.01.2022, 18:30 Uhr

Freitag, 21.01.2022, 18:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

SC Paderborn 07 – Werder Bremen

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 13:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 13:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

FC Ingolstadt 04 – SV Darmstadt 98

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 13:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 13:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

Hanso Rostock – 1. FC Heidenheim

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 13:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 13:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

Erzgebirge Aue – FC Schalke 04

Anstoß: Samstag, 22.01.2022, 20:30 Uhr

Samstag, 22.01.2022, 20:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket Free-TV: Sport1 überträgt die Partie ebenfalls live und in voller Länge.

Schalkes Simon Terodde (rechts) jubelt mit Ko Itakura und Marius Lode über seinen Treffer zum 1:1 Foto. Die Schalker treffen am Samstagabend im Topspiel auf Erzgebirge Aue.

© Foto: Bernd Thissen/dpa

Jahn Regensburg – Holstein Kiel

Anstoß: Sonntag, 23.01.2022, 13:30 Uhr

Sonntag, 23.01.2022, 13:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

Karlsruher SC – SV Sandhausen

Anstoß: Sonntag, 23.01.2022, 13:30 Uhr

Sonntag, 23.01.2022, 13:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

Hannover 96 – Dynamo Dresden

Anstoß: Sonntag, 23.01.2022, 13:30 Uhr

Sonntag, 23.01.2022, 13:30 Uhr Übertragung: Sky überträgt die Partie live und exklusiv in voller Länge im Pay-TV und bei SkyGo und SkyTicket

