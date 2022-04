Am heutigen Freitag, 29.04.2022, ist der 1. FC Magdeburg zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Das Spitzenspiel am 36. Spieltag der 3. Liga ist zugleich das Duell zwischen dem Tabellendritten aus Braunschweig gegen den Tabellenersten aus Magdeburg. Während die Magdeburger den Aufstieg in die 2. Bundesliga bereits sicher haben, könnte Braunschweig mit einem Sieg vom Relegationsplatz auf einen direkten Aufstiegsplatz springen.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Magdeburg live im TV ?

Braunschweig vs. Magdeburg Übertragung – 3. Liga heute: Anstoß, Uhrzeit, Zuschauer

Die Partie der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig findet am Freitag, den 29.04.2022, um 19:00 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig statt.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : Eintracht Braunschweig, 1. FC Magdeburg

Wettbewerb : 3. Liga, 36. Spieltag

Datum und Uhrzeit : Freitag, 28.04.2022, um 19:00 Uhr

Spielort: MDCC-Arena, Magdeburg

Braunschweig gegen Magdeburg: Welche TV-Sender übertragen das Spiel der 3. Liga heute live?

Das Spiel der 3. Liga 1. FC Magdeburg gegen Braunschweig wird am Freitagabend leider nicht im Free-TV übertragen. Lediglich der Pay-TV-Anbieter Magenta Sport zeigt das Spiel live und in voller Länge.

Braunschweig – 1. FC Magdeburg heute: Gibt es einen kostenlosen Stream der 3. Liga?

Das Spiel zwischen Magdeburg und Braunschweig in der 3. Liga kann beim Pay-TV-Anbieter der Telekom MagentaSport live verfolgt werden. Mit einem kostenpflichtigen Abo können die Fans die Partie sowohl online im Live-Stream als auch über Smart-TV sehen. Einen kostenlosen Stream wird es nicht geben.

Alle Infos zur Übertragung 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig am 29.04.2022 um 14:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Live-Stream: MagentaSport, OneFootball

3. Liga Live-Übertragung: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.