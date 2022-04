Am heutigen Sonntag, 24.04.2022, empfängt der 1. FC Magdeburg den FSV Zwickau am 35. Spieltag der 3. Liga. Mit 11 Heimsiegen bei lediglich einer Niederlage vor heimischen Publikum zählt Magdeburg zu den heimstärksten Teams der Liga. Mit einem Sieg könnte Magdeburg einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga machen.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FSV Zwickau live im TV ?

überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FSV Zwickau ? Gibt es einen kostenlosen Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung Magdeburg gegen Zwickau am 35. Spieltag der 3. Liga findet ihr hier.

Magdeburg vs. Zwickau Übertragung heute: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Die Partie der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FSV Zwickau findet am Sonntag, den 24.04.2022, um 14:00 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg statt. Der Zuschauerschnitt in Magdeburg liegt bei knapp 15.000 Zuschauer pro Partie. Die Verantwortlichen rechnen gegen Zwickau mit einer Zuschauerzahl von 15.000 bis 20.000. Das Hinspiel endete mit 1:1, wird es im Rückspiel einen Sieger geben? Das Heimteam und gleichzeitig auch der Tabellenführer aus Magdeburg wird alles daran setzen, um den nächsten Heimsieg einzufahren und dem Ziel Aufstieg in die 2. Bundesliga ein Stück näher zu kommen.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : 1. FC Magdeburg, FSV Zwickau

Wettbewerb : 3. Liga, 35. Spieltag

Datum und Uhrzeit : Sonntag, 24.04.2022, um 14:00 Uhr

Spielort : MDCC-Arena, Magdeburg

: MDCC-Arena, Magdeburg Zuschauer: 15.000-20.000

Magdeburg gegen Zwickau: Welche TV-Sender übertragen das Spiel der 3. Liga heute live?

Das Spiel der 3. Liga 1. FC Magdeburg gegen FSV Zwickau wird am Sonntag, 24.04.2022, nicht im Free-TV übertragen. Die Partie wird lediglich live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau heute: Gibt es einen kostenlosen Stream der 3. Liga?

Das Spiel zwischen Magdeburg und Zwickau in der 3. Liga kann beim Pay-TV-Anbieter der Telekom Magenta Sport live verfolgt werden. Mit einem kostenpflichtigen Abo können die Fans die Partie sowohl online im Live-Stream als auch über Smart-TV sehen. Einen kostenlosen Stream wird es nicht geben. Der mdr (Mitteldeutscher Rundfunk) bietet zu dieser Begegnung einen kostenlosen Audio-Livestream an.

Alle Infos zur Übertragung 1. FC Magdeburg gegen FSV Zwickau am 24.04.2022 um 14:00 Uhr:

Free-TV : –

Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Live-Stream: Magenta Sport, OneFootball, mdr (Audio-Livestream)

Magdeburg gegen Zwickau live: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.