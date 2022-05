Borussia Dortmund gegen Hertha BSC heute live: Am 34. Spieltag der 1. Bundesliga trifft der BVB auf Hertha BSC. Die Partie Dortmund gegen Berlin findet am Samstag, 14.05.2022 statt. Für die Berliner heißt es verlieren verboten. Der Hertha reicht ein Unentschieden in diesem Spiel für den direkten Klassenerhalt. Bei einer Niederlage in Dortmund und einem Sieg des VfB Stuttgart gegen Köln würden die Berliner noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Der BVB will seine Fans mit einem Heimsieg in die Sommerpause verabschieden.

Übertragung im TV : Läuft Borussia Dortmund vs. Hertha BSC live im Free-TV?

: Läuft Borussia Dortmund vs. Hertha BSC live im Free-TV? DAZN, Sky und Co .: Gibt es eine Übertragung im Stream?

.: Gibt es eine Übertragung im Stream? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Borussia Dortmund vs. Hertha BSC Berlin live – Anstoß, Spielort, Zuschauer

In der Bundesliga treffen heute Borussia Dortmund und Hertha BSC aufeinander. Das Spiel findet am Samstag, den 14.05.2022, um 15:30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Das Stadion wird ausverkauft sein. Der Signal-Iduna-Park bietet Platz für 81.365 Zuschauer.

Alle Infos zum Bundesligaspiel hier im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Hertha BSC

: Borussia Dortmund, Hertha BSC Wettbewerb : 1. Bundesliga, 34. Spieltag

: 1. Bundesliga, 34. Spieltag Datum und Uhrzeit : 14.05.2022, um 15:30 Uhr

: 14.05.2022, um 15:30 Uhr Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer: 81.365

Erling Haaland bestreitet heute sein letztes Spiel für den BVB. Der Norweger wird zu Manchester City wechseln.

BVB vs. Hertha BSC live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für die Fans. Diese Partie wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Bundesliga am Samstag hat der Pay-TV Sender Sky. Dort wird die Partie live und in voller Länge als Einzelspiel übertragen übertragen. Kommentator ist Marcus Lindemann. Das Spiel wird bei Sky auch in der am letzten Spieltag so spannenden Konferenz übertragen. Moderatorin ist Britta Hofmann mit den Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer.

Borussia Dortmund gegen Hertha BSC: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel in der Bundesliga wird es nicht geben. Bei Sky kann das Spiel zwischen dem BVB und Berlin kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung BVB gegen Hertha BSC am 14.05.2022 um 15:30 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 3 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 3 (Einzelspiel) Livestream: SkyTicket, SkyGo

Letztes Spiel für Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund

Vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass Stürmerstar Erling Haaland zum Saisonende zu Manchester City wechseln wird. Damit wird der Norweger am heutigen Samstag sein letztes Spiel für den BVB bestreiten. Man kann davon ausgehen, dass Haaland sehr emotional von den Fans verabschiedet wird.