Mit Borussia Dortmund empfängt am heutigen Samstag, 04.12.2021, der Tabellenzweite den aktuellen Spitzenreiter FC Bayern München zum Spitzenspiel der 1. Fußball-Bundesliga.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke blickt dem Ligagipfel gegen die Bayern optimistisch entgegen. „Wenn du von den letzten 20 Bundesligaspielen 17 gewinnst, dann müsstest du genug Selbstvertrauen haben“, sagte Watzke im Interview mit Sky: „Wir haben in Wolfsburg gezeigt, zu was wir imstande sind, wenn wir einigermaßen komplett sind.“

Der BVB geht mit nur einem Punkt Rückstand in das Topspiel. Watzke erwartet daher einen „couragierten und selbstbewussten“ Auftritt des DFB-Pokalsiegers: „Ich glaube, dass wir bereit sind.“ Die Dortmunder haben allerdings die letzten sechs Pflichtspiele gegen den deutschen Rekordmeister verloren.

Sky oder Free-TV – Wo wird Borussia Dortmund gegen FC Bayern im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie Dortmund gegen Bayern.

Borussia Dortmund gegen FC Bayern – 1. Bundesliga: Datum, Uhrzeit, Spielort, zugelassene Zuschauer

Das Topspiel der 1. Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund findet am heutigen Samstag, den 04.12.2021, um 18:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Aufgrund der gegenwärtigen Infektionslage hatten sich Bund und Länder im Rahmen einer digitalen Konferenz am Donnerstag darauf verständigt, dass Stadionkapazitäten auf ein Drittel des eigentlichen Fassungsvermögens, maximal aber auf 15.000 Zuschauer begrenzt werden. Für den Signal-Iduna.Park, mit 81.365 Plätzen Deutschlands größtes Stadion, bedeutet diese Regelung eine maximal zugelassene Kapazität von 15.000 Zuschauern (entspricht einer Auslastung von 18,4 Prozent).

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, FC Bayern München

: Borussia Dortmund, FC Bayern München Wettbewerb : 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 14. Spieltag

: 1. Bundesliga, Saison 2021/22, 14. Spieltag Datum und Uhrzeit : Samstag, 04.12.2021, 18:30 Uhr

: Samstag, 04.12.2021, 18:30 Uhr Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Zugelassene Zuschauer: 15.000

Dortmund gegen Bayern heute live: Gibt es eine Übertragung der Bundesliga im Free-TV?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund wird heute nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Die Übertragung der 1. Bundesliga in der Übersicht:

Sky zeigt alle Spiele am Samstag, Dienstag und Mittwoch (englische Woche) als Einzelspiel und in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1/HD.

DAZN zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag im Stream.

zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag im Stream. SAT1 zeigt den 17. Spieltag, den Rückrundenauftakt und die Relegationsspiele im Free-TV.

Borussia Dortmund – FC Bayern München: Die Übertragung im Livestream und TV auf Sky

Einen kostenlosen Live-Stream der Partie FCB gegen Bielefeld wird es nicht geben. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, und bietet einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an. Sky überträgt das Top-Spiel ab 17:30 Uhr live im TV und Stream auf Sky Sport Bundesliga 1 und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentator Wolff Fuss begleitet das Spiel am Mikrofon.

DAZN wird das Spiel BVB gegen FCB nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Dortmund gegen Bayern am 04.12.2021 um 18:30 Uhr noch einmal im Überblick:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Bundesliga: So viele Zuschauer dürfen in die Stadien

Aufgrund der erneut bedrohlichen Corona-Lage dürfen nach einer Einigung von Länderchefs und Bundesregierung in den Fußballstadien nur maximal 50 Prozent der Kapazität genutzt werden. Höchstens sind 15.000 Fans zugelassen, in Sachsen und Bayern sogar gar keine. Eine Übersicht: