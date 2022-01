Borussia Dortmund empfängt am heutigen Freitag, den 14.01.2022, den SC Freiburg im heimischen Signal-Idnuna-Park.

Nach einem 2:0 Rückstand feierte der BVB einen 2:3 Sieg in Frankfurt am vergangenen Spieltag. Somit konnten sie den Abstand zum Rekordmeister FC Bayern München auf sechs Punkte verkürzen. Die Schwarz-Gelben sind in dieser Saison die einzige Mannschaft, die noch eine minimale Chance haben, den FCB vom Thron zu stoßen, doch dafür muss jetzt eine Serie her und gegen den SC Freiburg wartet eine harte Nuss auf die Dortmunder. Die Breisgauer stehen momentan auf Platz vier. Im der letzten Partie verspielten sie eine 2:0 Führung gegen Arminia Bielefeld und sind dadurch auf Platz vier runtergerutscht.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen dem BVB und dem SC Freiburg live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Bundesliga – Dortmund vs. Freiburg: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und SC Freiburg findet am Freitag, den 14.01.2022, um 20:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, SC Freiburg

: Borussia Dortmund, SC Freiburg Wettbewerb : 1. Bundesliga, 19. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 19. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 14.01.2022, 20:30 Uhr

: 14.01.2022, 20:30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Borussia Dortmund vs. SC Freiburg live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem BVB und dem SC Freiburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Die Vorberichte starten um 19:30 Uhr. Moderator ist Alex Schlüter. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann. Als Experte dabei ist Sebastian Kneißl, der Reporter vor Ort ist Daniel Herzog.

Alle Infos zur Übertragung Dortmund vs. Freiburg am 14.01.2022 um 20:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN1

DAZN1 Livestream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

BVB-Profi Hummels: „Körperlich gibt es keine Ausreden mehr“

Borussia Dortmund-Verteidiger Mats Hummels hat alle Verletzungssorgen und Wehwehchen hinter sich gelassen. „Jetzt fühle ich mich gut, jetzt will ich voll angreifen. Es gibt für mich keinen Grund mehr, nicht zu liefern. Körperlich gibt es keine Ausreden mehr, jetzt liegt es an mir!“, so der Bundesliga-Fußballer des BVBs. Seit der EM habe er bis zur Länderspielpause im November ständig damit zu kämpfen gehabt, sich nicht zu sehr zu belasten und trotzdem genug zu trainieren. „Das war schon ein schwieriger Spagat über eine lange Zeit der Hinrunde“, sagte der 33 Jahre alte Profi.