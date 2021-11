Der 4. Spieltag der Champions League geht heute, am Mittwoch, den 03.11.2021, weiter. Borussia Dortmund empfängt am Abend Ajax Amsterdam im heimischen Signal-Iduna-Park.

Das Wort Revanche nahm niemand in den Mund. Und doch strebt Borussia Dortmund nach dem 0:4 vor zwei Wochen in Amsterdam Wiedergutmachung an. Ein Sieg im zweiten Duell mit den zuletzt hochgelobten Niederländern könnte den Weg in das Achtelfinale der Champions League ebnen.

„Mit Ajax kommt eine spielstarke Mannschaft, die auf Dominanz setzt. Man muss ertragen, dass sie mal ein paar Minuten den Ball haben“, kommentierte BVB-Trainer Marco Rose. „Aber wenn wir den Ball haben, können sie uns nicht wehtun. Wir müssen mutiger Fußball spielen.“

Wo wird BVB gegen Ajax live übertragen?

übertragen? Gibt es eine Übertragung der Partie im Free-TV ?

der Partie im ? Alle Infos zur Champions-League-Partie bekommt ihr hier.

BVB gegen Ajax Amsterdam heute in der Champions League: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Die Partie am 4. Spieltag der Gruppenphase der Champions League zwischen dem BVB und Ajax findet am Mittwoch, den 03.11.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Nachdem die Niederländer in der ersten Partie das Heimrecht haben, wird das heutigen Spiel im Dortmunder Signal-Iduna-Park ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam

: Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 4. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.11.2021, 21:00 Uhr

: 03.11.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Signal-Iduna-Park

Borussia Dortmund – Ajax heute live im TV und Stream: Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Ajax wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert.

Weder auf Sky wird die Champions League heute live übertragen, noch auf Amazon Prime.

Alle Infos zur Übertragung BVB – Amsterdam am 03.11.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Pay-TV: -

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die Fernsehsender via Sky

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Marco Rose spürt nach 0:4-Klatsche gegen Ajax keine Verunsicherung

Die Dortmunder sind guter Dinge, dass sich die Schäden nach der Abreibung von Amsterdam in Grenzen halten. „Ergebnisse von vorherigen Spielen haben keine Auswirkung auf kommende“, sagte Abwehrchef Mats Hummels. Ähnlich sieht es Trainer Rose und verwies auf die positive Reaktion seiner Mannschaft in den nach Amsterdam ausgetragenen Bundesligaspielen gegen Bielefeld (3:1) und Köln (2:0) sowie im Pokal gegen Ingolstadt (2:0): „Es hat uns schon beschäftigt, geärgert und gewurmt. Aber eine Verunsicherung in der Mannschaft habe ich nicht ausgemacht. Sie ist stabil geblieben. Vertrauen für Mittwoch sollte wieder genügend da sein.“