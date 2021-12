Am heutigen Samstag, 11.12.2021, empfängt Borussia Dortmund II die Mannschaft vom TSV 1860 München im heimischen Stadion „Rote Erde“ am 19. Spieltag der 3. Liga.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass die beiden Teams aufeinandertreffen. Beim Blick auf die Tabelle geht allerdings auch kein klarer Favorit hervor, beide Mannschaften liegen im Mittelfeld. Der Gastgeber aus Dortmund liegt mit 27 Punkten auf dem achten Rang und konnte in den letzten fünf Spielen sieben Zähler einbringen.

Der TSV München hingegen konnte erst fünf Siege mitnehmen, zwei davon in den letzten fünf Spielen. Mit 23 Punkten liegt 1860 auf dem zwölften Rang der 3. Liga. In der Offensive läuft es bereits rund, die Mannschaft von Michael Köllner kann 27 Treffer vorweisen, allerdings auch genauso viele Gegentreffer. Sechzig verzichtet bis auf weiteres auf Kapitän Sascha Mölders, es wird auf Grund von unprofessionellem Verhalten sogar schon über einen Auflösungsvertrag geredet.

Gehen die Löwen heute als Sieger vom Platz so könnten sie sich hinter der Dortmund-Reserve auf Platz neun niederlassen.

Wer überträgt das Spiel der 3. Fußball-Liga zwischen Borussia Dortmund II und den TSV 1860 München live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 19. Spieltag findet ihr hier.

Dortmund II gegen 1860 München: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Fußball-Bundesliga zwischen der Dortmund-Reserve und dem TSV findet am Samstag, den 11.12.2021, um 14:00 Uhr im Dortmunder Stadion Rote Erde statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Dortmund II vs. 1860 München: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die Antwort lautet: nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Dortmund II vs. 1860 München: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel wird es nicht geben. Bei Magenta kann das Spiel zwischen Dortmund II und 1860 München kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Borussia U21 und 1860 München am 11.12.2021 um 14:00 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Magenta Sport

Magenta Sport Livestream: Magenta Sport

1860 Trainer-Köllner über Mölders: Unzufrieden mit Spiel- und Trainingsleistung

1860-Trainer Michael Köllner hat sich erstmals öffentlich zum Aus von 1860-Kapitän Sascha Mölders geäußert. „Ich war mit seiner Spielleistung und Trainingsleistung am Ende nicht mehr zufrieden. Der Unterschied von der letzten Saison zu dieser Saison war einfach zu groß“, sagte der Coach des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München am Freitag. Mölders gehöre deshalb nicht zum Kader im Spiel bei Borussia Dortmund II.

Dem 36 Jahre alten Fan-Liebling war am Montag mitgeteilt worden, vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen zu dürfen. Mölders reagierte daraufhin überrascht. „Ich stehe in engem Austausch mit Sascha selber und mit seinem Berater“, berichtete Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. Mölders halte sich momentan individuell fit.