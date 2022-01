Nach Oberhof nun Ruhpolding. In der zweiten Woche im neuen Jahr wartet für die deutschen Biathletinnen und Biathleten der zweite Heim-Weltcup. Von Mittwoch bis Sonntag starten die deutschen Athleten in Sprint-, Verfolgungs- und Staffelrennen. Vor allem die Frauen hoffen dabei auf erfreulichere Ergebnisse, nachdem es in Oberhof zuletzt nicht zufriedenstellend lief.

ARD, ZDF, Eurosport oder Pay-TV – Alle Infos zur Übertragung des Biathlon Weltcups 2022 in Ruhpolding bekommt ihr hier.

Biathlon Weltcup 2021/22 live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Biathlon-Rennen der Saison 2021/22 werden, wie auch in den Vorjahren, sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF konnten sich die Rechte für die TV-Übertragung der Rennen sichern. Die beiden Sender wechseln sich bei den Übertragungen wöchentlich ab. Parallel zur TV-Ausstrahlung können Biathlon-Fans auf die jeweils kostenlose Mediathek von ARD und ZDF zurückgreifen.

Zusätzlich überträgt auch Eurosport die Biathlon-Wettkämpfe im Fernsehen und Online-Stream. Joyn Plus+ und DAZN bieten außerdem kostenpflichtige Übertragungen an.

Biathlon live: Zeitplan und Sendetermine für den Weltcup in Ruhpolding 2022

Alle Infos zu Zeitplan und den Sendeterminen für den Biathlon Weltcup 2022 in Ruhpolding im Überblick:

12.01.2022 (Mittwoch 14:30 Uhr) - Sprint der Damen 7,5 Kilometer

TV: ZDF und Eurosport

Liveticker: chiemgau24.de

Livestream: ZDF Mediathek und Eurosport Player

13.01.2022 (Donnerstag 14:30 Uhr) - Sprint der Herren 10 Kilometer

TV: ZDF und Eurosport

Liveticker: chiemgau24.de

Livestream: ZDF Mediathek und Eurosport Player

14.01.2022 (Freitag 14:30 Uhr) - Staffel der Damen 4x6 Kilometer

TV: ZDF und Eurosport

Liveticker: chiemgau24.de

Livestream: ZDF Mediathek und Eurosport Player

15.01.2022 (Samstag 14:30Uhr) - Staffel der Männer 4x7,5 Kilometer

TV: ZDF und Eurosport

Liveticker: chiemgau24.de

Livestream: ZDF Mediathek und Eurosport Player

16.01.2022 (Sonntag 12:45 Uhr) - Verfolgung der Damen 10 Kilometer

TV: ZDF und Eurosport

Liveticker: chiemgau24.de

Livestream: ZDF Mediathek und Eurosport Player

16.01.2022 (Sonntag 14:45 Uhr) - Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

TV: ZDF und Eurosport

Liveticker: chiemgau24.de

Livestream: ZDF Mediathek (free), Eurosport Player, Joyn Plus+, DAZN

Biathlon Weltcup in Ruhpolding: Alle Infos zum Weltcup im Überblick