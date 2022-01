In Ruhpolding beginnt am Mittwoch, 12.01.2022, der Biathlon-Weltcup. Die Biathletinnen und Biathleten messen sich beim Weltcup in Ruhpolding wieder in verschiedenen Disziplinen. Gelaufen wird im Sprint, in der Verfolgung und in der Staffel. Die Biathlon-Fans können sich auf spannende Wettkämpfe in Ruhpolding freuen.

Alle Infos zum Biathlon-Weltcup 2022 in Ruhpolding bekommt ihr hier.

Biathlon 2022 in Ruhpolding – Zeitplan und Termine: Sprint, Verfolgung und Co.

In der Biathlon-Weltcup-Saison 2021/22 geht es für die Biathletinnen und Biathleten nach Ruhpolding in Deutschland. Von Mittwoch bis Sonntag treten die Männer und Frauen in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und Staffel gegeneinander an.

Der Zeitplan für den Biathlon Weltcup in Ruhpolding im Überblick:

Mittwoch, 12.01.2022

14:30 Uhr: Sprint der Damen über 7,5 km

Donnerstag, 13.01.2022

14:30 Uhr: Sprint der Herren über 10 km

Freitag, 14.01.2022

14:30 Uhr: Staffel der Damen 4x6 Kilometer

Samstag, 15.01.2022

14:30 Uhr: Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

Sonntag, 16.01.2022

12:45 Uhr: Verfolgung der Damen 10 Kilometer

14:45 Uhr: Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

Biathlon Übertragung 2021/22: Gibt es eine Übertragung der Weltcups im Free-TV?

Die Übertragungen können die Fans in den Hauptprogrammen von ARD und ZDF sehen. Außerdem gibt es Sendungen als Livestream im Internet auf „sportstudio.de“ und „sportschau.de“. Auch Eurosport nutzt das klassische Fernsehen sowie seine digitalen Plattformen. Der zurückgetretene Olympiasieger Arnd Peiffer ist neu als Experte bei der ARD; er vertritt Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner und wechselt sich mit Kati Wilhelm ab. Sven Fischer und Laura Dahlmeier sind für das ZDF im Einsatz.

Marte Olsbu Roeiseland aus Norwegen und Hanna Oeberg aus Schweden nach der Verfolgung über 10 km beim Weltcup in Oberhof.

© Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Biathlon heute live: Wo wird der Weltcup in Ruhpolding im TV und Stream übertragen?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt den Biathlon Weltcup in Ruhpolding 2022 an allen drei Tagen im Free-TV.

Eurosport hat in dieser Saison ebenfalls die TV-Übertragungsrechte am Biathlon und wird daher den Ruhpolding Weltucp 2022 auch im privaten Fernsehen zeigen.

Da Eurosport auch über den Streamingdienst DAZN empfangen werden kann, sind Ruhpolding-Wettkämpfe zudem auch via Livestream bei DAZN zu sehen.

Die Übertragung des Biathlon Weltcups in Ruhpolding im Überblick: