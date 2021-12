Der Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund geht am heutigen Donnerstag, 02.12.2021, mit dem Sprint der Damen und Herren weiter.

Seit dem vergangenen Samstag haben bereits vier Rennen stattgefunden. Sechs Rennen stehen bis zu diesem Sonntag noch aus.

Wo wird der Biathlon Weltcup in Östersund live im TV übertragen?

übertragen? Wird der Sprint der Damen und Herren im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

gezeigt? Alle Infos zur Übertragung des Weltcups in Östersund bekommt ihr hier.

Biathlon Weltcup in Östersund 2021: Zeitplan und Termine

Zunächst sind an diesem Donnerstag im schwedischen Östersund ab 13:45 Uhr die Frauen über 7,5 Kilometer gefordert. Die Sächsin Denise Herrmann und die Bayerin Franziska Preuß gehören nach ihren guten Saisonstarts zum Kreis der Podest-Kandidatinnen. Beide deutschen Leistungsträgerinnen hatten sich die Qualifikation für die Winterspiele in Peking bereits am ersten Weltcup-Wochenende an gleicher Stelle gesichert.

Deutlich schwieriger wird es ab 16.30 Uhr für die deutschen Männer im Sprint über zehn Kilometer. Einzig Philipp Nawrath war am vergangenen Wochenende ein Top-Ten-Platz gelungen. Nach einem Ruhetag am Freitag stehen in Mittelschweden bis Sonntag noch die ersten Verfolgungs- und Staffelrennen der Saison auf dem Programm.

Der Zeitplan des Weltcups in Östersund im Überblick:

Donnerstag, 02. Dezember 2021

13.45 Uhr: Frauen Sprint 7,5 km

16.30 Uhr: Männer Sprint 10 km

Samstag, 04. Dezember 2021

13.00 Uhr: Frauen Verfolgung 10 km

15.10 Uhr: Männer Staffel 4 x 7,5 km

Sonntag, 05. Dezember 2021

12.35 Uhr: Frauen Staffel 4 x 6 km

15.15 Uhr: Männer Verfolgung 12,5 km

Biathlon in Östersund – Übertragung: Wer zeigt den Sprint der Damen und Herren live im Free-TV?

Wie gewohnt wird Biathlon auch in der Saison 2021/22 wieder im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Weltcup mit den Sprintrennen in Östersund kann sogar auf mehreren Sendern verfolgt werden. Zum einen geht die ARD sowohl am früheren als auch am späteren Nachmittag live auf Sendung.

Alternativ dazu zeigt auch Eurosport auf dem Sender Eurosport 1 den gesamten Weltcup in Östersund live.

Biathlon Weltcup in Östersund heute live: Die Übertragung im Stream

Den Biathlon-Weltcup in Östersund könnt ihr problemlos auch im Internet verfolgen. Die ARD bietet hierfür einen kostenfreien Livestream an. Das Online-Angebot des privaten Senders Eurosport dagegen ist kostenpflichtig. Hierfür lässt es sich allerdings über mehrere Kanäle nutzen: Eurosport Player, Joyn PLUS+ oder auch DAZN (in Kooperation mit Eurosport).

Die Übertragung des Biathlon Weltcups in Östersund im Überblick: