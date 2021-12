Am heutigen Freitag, 03.12.2021, geht der Skisprung-Weltcup 2021/22 nach den beiden Stationen in Nizhny Tagil und Ruka im polnischen Wisla weiter.

Neben dem Einzelspringen steht dort auch die erste Team-Entscheidung des Winters auf dem Plan.

Wann findet heute die Qualifikation statt?

statt? Wo werden die Springen im Einzel und im Team live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zum Skisprung-Weltcup der Herren in Wisla.

Skispringen Weltcup in Wisla 2021: Zeitplan und Termine

An diesem Wochenende findet in Polen der nächste Skisprung-Weltcup statt. Wisla ist der dritte Austragungsort der diesjährigen Weltcup-Saison. Am Freitag findet zunächst nach dem offiziellen Training die Qualifikation statt. Am Samstag erfolgt dann nach einem Probedurchgang am späten Nachmittag der erste Team-Wettbewerb des Olympia-Winters. Am Sonntagnachmittag steht dann nach einem weiteren Probedurchgang der Einzel-Wettkampf auf dem Programm.

Der Zeitplan des Skisprung-Weltcups in Wisla im Überblick:

Freitag, 3. Dezember 2021

15:45 Uhr – Offizielles Training (zwei Durchgänge)

18:00 Uhr – Qualifikation

Samstag, 4. Dezember 2021

15:30 Uhr – Probedurchgang

16:30 Uhr – Team-Wettkampf

Sonntag, 5. Dezember 2021

15:00 Uhr – Probedurchgang

16:00 Uhr – Einzel-Wettkampf

Skisprung-Weltcup der Herren in Wisla: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wintersportfans können den Skisprung Weltcup der Herren 2021/22 vom heimischen Wohnzimmer aus im Free-TV verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die TV-Übertragung auf.

Livestream. Für den Skisprung-Weltcup in Wisla hat sich die ARD die Rechte an der Übertragung gesichert. Auf dem Free-TV-Sender wird das Skispringen am Samstag und Sonntag live übertragen. Zudem gibt es auf sportschau.de einen kostenlosen

Skispringen Weltcup heute live: Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream

Auch Eurosport überträgt das Skisprung-Wochenende. Der private Sender zeigt neben den beiden Springen am Samstag und Sonntag auch exklusiv die Qualifikation am Freitag im Free-TV und kostenpflichtigen Livestream im Eurosport-Player.

Die Übertragung des Skisprung-Weltcups in Wisla im Überblick:

Skispringen: Eurosport erreicht 1,06 Millionen Zuschauer

Der TV-Sender Eurosport hat mit dem Skisprung-Weltcup im finnischen Ruka die Millionenmarke durchbrochen. Am Sonntag sahen in der Spitze 1,06 Millionen Zuschauer bei den Podesterfolgen von Karl Geiger und Markus Eisenbichler zu. Knapp eine halbe Million Skisprung-Fans im Schnitt verfolgten die Übertragung, das teilte das Unternehmen am Montag mit. Dies entsprach einem Marktanteil von 2,4 Prozent.