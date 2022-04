Der FC Bayern München trifft in der Champions League am heutigen Mittwoch, den 6.4.2022, auswärts auf den FC Villareal.

Wie sieht die Aufstellung des FC Bayern gegen Villareal aus?

des FC Bayern gegen Villareal aus? Welche Spieler schickt Trainer Julian Nagelsmann auf den Platz?

schickt Trainer Julian Nagelsmann auf den Platz? Können Kimmich, Goretzka, Davies und Lewandowski heute in der Champions League spielen?

Alle Infos zur aktuellen Personal-Situation des FC Bayern im Überblick.

FC Bayern Aufstellung: Spielen Davis, Goretzka und Tolisso?

Nach der erfolgreichen Rückkehr von Nationalspieler Leon Goretzka beim Auswärtssieg in Freiburg steht bei den Bayern gleich das nächste Comeback an. Der 21 Jahre alte Kanadier Alphonso Davies steht nach einer Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Erkrankung zu Jahresbeginn erstmals wieder im Münchner Kader. Und auch gleich wieder in der Startelf? „Grundsätzlich habe ich schon die Idee, ihn beginnen zu lassen“, sagte Nagelsmann zu seinen Aufstellungsplänen.

Weiterhin verzichten muss der FC Bayern auf Corentin Tolisso (Muskelfaserriss).

Bayern gegen Villareal: Die voraussichtliche Aufstellung heute in der Champions League

Gegen Freiburg lies Bayern-Trainer Julian Nagelsmann im 4-2-3-1-System spielen. Auf diese Formation könnte der Coach auch am Mittwochabend zurückgreifen.

Sollte der Bayern-Trainer auf den wiedergenesenen Alphonso Davies zurückgreifen, dürfte Lucas Hernandez von der Linksverteidiger-Position ins Abwehrzentrum rutschen und Dayot Upamecano auf die Bank verdrängen. Süle wird zudem für Nianzu in die Startelf rücken. Als Rechtsverteidiger läuft Benajmin Pavard auf.

Im Mittelfeld dürfte Jamals Musiala für Leon Goretzka weichen. Auf der sechs wird Joshua Kimmich spielen. Offensiv wird das Trio Coman, Müller und Sané wirbeln. Im Sturmzentrum ist Top-Torjäger Lewandowski gesetzt.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern heute im Überblick:

Tor

Neuer

Abwehr

Pavard

Süle

Hernandez

Davies

Mittelfeld

Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman

Angriff

Lewandowski

