Fußball-Fans erwartet heute Abend eine spannende Partie in der „Königsklasse“: Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München gastiert am heutigen Mitwoch, 6.4.2022, in der UEFA Champions League beim FC Villreal. Im bevorstehenden Viertelfinal-Hinspiel gegen den spanischen Europa-League-Sieger und Juve-Bezwinger gelten Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. als Favoriten. „Arrogant hochnäsig“ aber wollte Bayern-Trainer Nagelsmann bei der Einschätzung des Gegners mit dem international sehr erfahrenen Coach Unai Emeri jedoch nicht rüberkommen. Aber der 34-Jährige verhehlte auch nicht seine Erwartungshaltung: „Wir haben das nötige Selbstvertrauen, um idealerweise ins Halbfinale einziehen zu können.“

TV-Übertragung : Wird das Viertelfinal-Hinspiel live im Free-TV übertragen?

: Wird das Viertelfinal-Hinspiel live im Free-TV übertragen? Livestream : Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels?

: Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels? Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung Villareal gegen Bayern.

Champions League Viertelfinale – FC Bayern gegen Villareal: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Villareal findet am Mittwoch, den 6.4.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Estadio de la Cerámica in Villareal. Das Rückspiel wird am 12.4.2022 in der Allianz-Arena in München ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, FC Villareal

: FC Bayern München, FC Villareal Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Viertelfinale, Hinspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Viertelfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 6.4.2022, 21:00 Uhr

: 6.4.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Estadio de la Cerámica, Villareal (Spanien)

Das Estadio de la Cerámica (auch bekannt unter seinem langjährigen Namen El Madrigal) ist ein Fußballstadion in Villareal. Der spanische Erstligaverein FC Villarreal trägt seit der Eröffnung 1923 im „gelben“ Stadion seine Heimspiele aus.

FC Bayern München vs. Villareal heute im TV: Gibt es eine Übertragung des Hinspiels im Free-TV?

Fußball-Fans werden sich hinsichtlich des Auswärtsspiel des FC Bayern heute im Viertelfinale der Champions League fragen, ob das Hinspiel gegen Villareal live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Leider gibt es hier schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Allerdings darf das ZDF wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite allerdings nur die Endspiele live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen. Alles Wissenswertes zu den Hinspielen der verbliebenen acht besten Mannschaften in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 6. April 2022, ab 23.00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Jochen Breyer und ZDF-Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung. Im Blickpunkt werden die Topspiele FC Bayern München gegen den FC Villareal sowie FC Chelsea gegen Real Madrid stehen.

DAZN oder Amazon Prime – Wo wird Bayern gegen Villareal im Livestream übertragen?

Seit dieser Saison sind die Übertragungsrechte in Sachen Champions League noch komplizierter geworden, denn neben DAZN hat nun auch Amazon Prime die Königsklasse im Programm. Da Amazon Prime Video jedoch lediglich eine Dienstags-Partie live zeigen darf, wird das Hinspiel Bayern gegen Villareal live und exklusiv von DAZN übertragen. Neben der Einzelübertragung bietet DAZN eine Konferenz an, bei welcher der Streamingdienst das Parallelspiel FC Chelsea gegen Real Madrid zeigen wird.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Villareal am 6.4.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN1 (Konferenz), DAZN2

: DAZN1 (Konferenz), DAZN2 Live-Stream: DAZN

Bayern gegen Villareal heute live auf DAZN: Vorberichte, Moderator, Kommentator und Experte

Die Übertragung der Partie Bayern vs. Villareal beginnt auf DAZN um 20:30 Uhr. Bis zum Anpfiff um 21:00 Uhr gibt es Vorberichte mit Analysen und Interviews. DAZN-Moderator Alex Schlüter führt die Zuschauer durch den Fußballabend. Die Partie wird kommentiert von Jan Platte. Als Experte wird Sandro Wagner im Einsatz sein.

Bayerns voraussichtliche Aufstellung heute gegen Villareal