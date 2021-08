Der FC Bayern München empfängt am Sonntag, den 22.08.2021, den 1. FC Köln.

Der frisch gebackene Supercup-Sieger scheint nach dem 3:1 Sieg gegen Borussia Dortmund langsam seine Form zu finden. Es war der erste Sieg für den neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann. „Ich finde, dass wir sehr gut verteidigt haben - vor allem in der ersten Halbzeit. Insgesamt war das ein absolut verdienter Sieg für uns“, so Nagelsmann. Am 1. Spieltag gegen die Gladbacher musste sich der Serienmeister mit einem Unentschieden zufrieden geben. Robert Lewandowski ist die Lebensgarantie für die Bayern. Sowohl am 1. Spieltag, als auch im Supercup-Finale knipste der Pole. Die Geißböcke haben einen erfolgreichen ersten Spieltag hinter sich. Gegen die Hertha drehten die Kölner nach einem frühen Rückstand die Partie und gewannen mit 3:1. In der Allianz-Arena werden bis zu 20.000 Fans auf den Rängen erwartet.

Wo wird das Spiel live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Bayern gegen Köln: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen FC Bayern und 1. FC Köln findet am Sonntag, den 22.08.2021, um 17:30 Uhr statt. In der Allianz-Arena werden 20.000 Zuschauer erwartet. Es dürfen nur getestete, genesene oder geimpfte Fans ins Stadion.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München. 1. FC Köln

: FC Bayern München. 1. FC Köln Wettbewerb : 1. Bundesliga, 2. Spieltag

: 1. Bundesliga, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 22.08.2021, 17:30 Uhr

: 22.08.2021, 17:30 Uhr Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München zugelassene Zuschauer : 20.000

: 20.000 Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt FC Bayern München gegen den 1. FC Köln?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Bayern und Köln wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichtert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Köln am 22.08.2021 um 17:30 Uhr:

Machtdemonstration des FC Bayern: 3:1 im Supercup dank Lewandowski

Mini-Krise? Mitnichten. Der FC Bayern ist rechtzeitig zum Klassiker gegen Rivale Dortmund wieder da und gewinnt den ersten Titel unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann klatschte Robert Lewandowski ab und nahm den Super-Torjäger in den Arm. Der neue Bayern-Trainer wusste, bei wem er sich nach dem ersten Titel seiner Trainerkarriere im Profi-Fußball zu bedanken hatte. Angeführt vom zweifachen Torschützen Lewandowski hat der noch zum Ligastart wankende FC Bayern zurück zu alter Souveränität gefunden und im Prestigeduell mit Borussia Dortmund zum neunten Mal den Supercup gewonnen. Das verdiente 3:1 (1:0) im Kräftemessen zwischen Meister und Pokalsieger mit zwei Toren des weiter gierigen Weltfußballers beendete die Münchner Negativserie mit zuvor vier sieglosen Testspielen und dem mäßigen 1:1 zum Ligaauftakt in Mönchengladbach.