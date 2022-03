In der Europa League ist Bayer 04 Leverkusen am heutigen Donnerstag, den 10.3.2022, zu Gast bei Atalanta Bergamo. Alle Infos zur Übertragung des Spiels Euro League Spiels findet ihr hier.

Leverkusen will den ersten Schritt Richtung Viertelfinale machen. Bayer zeigte sich zuletzt in guter Form, gewann von den vergangenen sieben Spielen fünf und verlor nur eins. Bergamo war zuletzt mehrmals in der Champions League dabei. Die Norditaliener belegten diesmal in der Gruppenphase hinter Manchester United und dem FC Villarreal Rang drei und spielen nun in der Europa League weiter.

Übertragung im Free-TV : Läuft Leverkusen vs. Bergamo im frei empfangbaren Fernsehen?

Bayer Leverkusen vs. Bergamo in der Europa League: Übertragung, Uhrzeit, Anpfiff

Das Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bergamo findet am Donnerstag, den 10.3.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Gewiss Stadium, der Heimspielstätte von Atalanta Bergamo. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Srdjan Jovanovic.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Atalanta Bergamo, Bayer 04 Leverkusen

: Atalanta Bergamo, Bayer 04 Leverkusen Wettbewerb : UEFA Europa League 2021/22, Achtelfinale, Hinspiel

: UEFA Europa League 2021/22, Achtelfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 10.03.2022, 21:00 Uhr

: 10.03.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Gewiss Stadium, Bergamo

: Gewiss Stadium, Bergamo Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Jubelt die Werkself auch in Bergamo? Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League trifft Bayer Leverkusen auf Atalanta Bergamo. Die Auswärtstorregel wurde abgeschafft.

Leverkusen vs. Bergamo Übertragung: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Hinspiel zwischen Leverkusen und Bergamo live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Die Europa-League-Partie wird heute im Free-TV auf RTL übertragen. Die Übertragung beginnt mit den „Countdown"-Vorberichten um 20:45 Uhr. Um 21:00 Uhr startet dann die Übertragung des Spiels Bayer Leverkusen gegen Bergamo.

Bayer Leverkusen gegen Bergamo: Europa League auf RTL+ oder im kostenlosen Stream?

Die UEFA Europa League 2021/22 wird auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Somit hat sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert – und zwar für ganze drei Jahre. Auch die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Bergamo wird allerdings nicht im kostenlosen Livestream übertragen. RTL+ zeigt die Partie in voller Länge. Für das Streamingportal muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Das Angebot kann im ersten Monat allerdings getestet werden. Wird nicht im Probezeitraum gekündigt, verlängert sich das Abo automatisch.

Alle Infos zur Übertragung Bayer Leverkusen gegen Bergamo am 10.03.2022 um 21:00 Uhr im TV und Stream: