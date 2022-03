In der Europa League trifft Bayer Leverkusen am heutigen Donnerstag, den 17.3.2022, im Rückspiel auf Atalanta Bergamo. Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Euro League Spiels findet ihr hier.

Leverkusen steht im Rückspiel gegen Bergamo gehörig unter Druck. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel, müssen die Leverkusener zu Hause mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um in das Viertelfinale einzuziehen.

Übertragung im TV : Läuft Leverkusen vs. Bergamo im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft Leverkusen vs. Bergamo im frei empfangbaren Fernsehen? RTL+, DAZN und Co. : Wo wird Leverkusen gegen Bergamo live im Stream übertragen?

: Wo wird Leverkusen gegen Bergamo übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

So seht ihr Bayer Leverkusen heute live im TV und Stream.

Leverkusen vs. Bergamo in der Europa League: Übertragung, Uhrzeit, Anpfiff

Das Rükspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bergamo findet am Donnerstag, den 17.3.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:45 Uhr in der BayArena, der Heimspielstätte von Bayer Leverkusen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo

: Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo Wettbewerb : UEFA Europa League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel

: UEFA Europa League 2021/22, Achtelfinale, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 17.03.2022, 18:45 Uhr

: 17.03.2022, 18:45 Uhr Stadion/Spielort: BayArena, Leverkusen

Bayer Leverkusen muss gegen Bergamo auf Florian Wirtz verzichten. Der Nationalspieler fällt mit einem Riss des vorderen Kreuzbandes monatelang aus.

© Foto: Marius Becker/dpa

Leverkusen vs. Bergamo Übertragung: Das Spiel live im TV sehen?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Rückspiel zwischen Leverkusen und Bergamo live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Die Europa-League-Partie wird heute nicht im Free-TV auf RTL übertragen.

Bayer gegen Bergamo: Europa League auf RTL+ oder im kostenlosen Stream?

Die UEFA Europa League 2021/22 wird auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow) übertragen. Somit hat sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert – und zwar für ganze drei Jahre. Auch die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Das Rückspiel in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Bergamo wird allerdings nicht im kostenlosen Livestream übertragen. RTL+ zeigt die Partie in voller Länge. Für das Streamingportal muss ein Abonnement abgeschlossen werden. Das Angebot kann im ersten Monat allerdings getestet werden. Wird nicht im Probezeitraum gekündigt, verlängert sich das Abo automatisch.

Alle Infos zur Übertragung Bayer Leverkusen gegen Bergamo am 17.03.2022 um 18:45 Uhr im TV und Stream: